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Каждый 6 венгр против вступления Украины в Евросоюз: соцопрос

Больше поддержки евроинтеграции Украины среди избирателей оппозиционной либеральной партии Петера Мадяра "TISZA"

сегодня, 15:11
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Черновалова Кристина

Согласно недавнему социологическому опросу аналитического центра Policy Solutions, 61% граждан Венгрии выступают против вступления Украины в Европейский Союз. Это исследование показало значительное снижение поддержки венграми любого расширения ЕС в этом году.

Каждый 6 венгр против вступления Украины в Евросоюз: соцопрос

Соцопрос показал отношение венгров к вступлению Украины в ЕС

В деталях опроса выявлено, что лишь незначительное количество избирателей – 34% – из оппозиционной либеральной партии TISZA, возглавляемой Петером Мадяром, поддерживают идею вступления Украины в ЕС. Значительно больше избирателей этой партии выступили за вступление Черногории в Евросоюз. С другой стороны, сторонники правительственной партии "Фидес" предпочли возможность присоединения Турции к ЕС.

Между тем, 80% венгров признают, что членство Венгрии в ЕС выгодно, особенно в экономическом аспекте. Это рассматривается как важный фактор стабильности и прогресса национальной экономики. Также половина респондентов утверждают, что Венгрия эффективно справляется с вызовами, возникающими в финансовом управлении внутри ЕС, что может указывать на успешную адаптацию страны к нормам и требованиям Европейского Союза.                              

Ранее "Комментарии" писали, что вопреки правилам Европейского Союза власти Венгрии прекратили финансирование приютов для беженцев из западной Украины, оставив без поддержки около 3,000 человек, преимущественно женщин и детей. По новому закону, принятому 21 августа 2024 года, в Венгрии теперь можно получить государственное жилье только тем беженцам , которые приехали из районов Украины с активными боевыми действиями.                                          



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