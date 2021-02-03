Кипр прекращает выдачу "золотых паспортов"

Программа предоставления гражданства за инвестирование в экономику Кипра, которая вызывала большие споры в обществе, окончательно прекратит свое существование. Правительство собирается предоставлять инвесторам иные льготы, но не паспорта страны. Такое заявление сделал президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.

Паспорт Кипра / фото https://internationalwealth.info/

Чиновник отметил, что в течение определенного периода времени он несколько раз предупреждал заинтересованные стороны о том, что программа может быть приостановлена. Схема не подлежит замене.

"Для инвестиций будут предложены другие льготы, но не гражданство", — сказал он.

Так, программа "золотых паспортов" для инвесторов имела существенные недостатки и правительство приостановило ее реализацию в конце 2020 года. Теперь же правительство решило не вносить изменения, а полностью исключить выдачу паспортов в обмен на инвестиции.

Благодаря этой программе Кипр привлек в бюджет более девяти млрд евро с 2013 по 2019 год. Тем не менее ее поддавали жесткой критике из-за возможных злоупотреблений и опасений со стороны Евросоюза.

Отмечается, что схему с получением паспорта Кипра критики называли непрозрачной и предоставляла возможности для отмывания денег. Особую популярность она набрала среди россиян, украинцев, а в последнее время — среди китайцев и камбоджийцев. Кипр прекратил выдавать "золотые паспорта" в ноябре минувшего года. Благодаря данной программе возможность безвизового передвижения по Евросоюзу получили более трех тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", критика программы достигла апогея после того, как телеканал "Аль – Джазира" тайно заснял чиновника, депутата и юриста, которые якобы пытались помочь мнимому китайскому инвестору с судимостью получить паспорт гражданина Кипра.

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