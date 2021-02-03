logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36061.98

ETH/USD

1536.69

LTC/USD

150.19

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Кипр прекращает выдачу "золотых паспортов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кипр прекращает выдачу "золотых паспортов"

Инвесторам в экономику Кипра будут предоставлять льготы, но не гражданство

сегодня, 13:36
Автор:

Сергей Медведев

Программа предоставления гражданства за инвестирование в экономику Кипра, которая вызывала большие споры в обществе, окончательно прекратит свое существование. Правительство собирается предоставлять инвесторам иные льготы, но не паспорта страны. Такое заявление сделал президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.

Кипр прекращает выдачу "золотых паспортов"

Паспорт Кипра / фото https://internationalwealth.info/

Чиновник отметил, что в течение определенного периода времени он несколько раз предупреждал заинтересованные стороны о том, что программа может быть приостановлена. Схема не подлежит замене.

"Для инвестиций будут предложены другие льготы, но не гражданство", — сказал он.

Так, программа "золотых паспортов" для инвесторов имела существенные недостатки и правительство приостановило ее реализацию в конце 2020 года. Теперь же правительство решило не вносить изменения, а полностью исключить выдачу паспортов в обмен на инвестиции.

Благодаря этой программе Кипр привлек в бюджет более девяти млрд евро с 2013 по 2019 год. Тем не менее ее поддавали жесткой критике из-за возможных злоупотреблений и опасений со стороны Евросоюза.

Отмечается, что схему с получением паспорта Кипра критики называли непрозрачной и предоставляла возможности для отмывания денег. Особую популярность она набрала среди  россиян, украинцев, а в последнее время — среди китайцев и камбоджийцев. Кипр прекратил выдавать "золотые паспорта" в ноябре минувшего года. Благодаря данной программе возможность безвизового передвижения по Евросоюзу получили более трех тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", критика программы достигла апогея после того, как телеканал "Аль – Джазира" тайно заснял чиновника, депутата и юриста, которые якобы пытались помочь мнимому китайскому инвестору с судимостью получить паспорт гражданина Кипра.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A21SM
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ