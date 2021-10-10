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Клип "Атеист" сняли в соборе: настоятель говорит, что это "диалог с культурой"

За видео перед мирянами извинился архиепископ города

сегодня, 12:40
Автор:

Козлова Альбіна








В старинном соборе XIII века, который расположен в испанском городе Толедо, сняли современный музыкальный клип. На видео в соборе бачату танцует пара — рэппер C. Tangana и аргентинская певица Нати Пелусо. В клипе появляются несколько представителей католической церкви. Об этом пишет CNN.

Клип "Атеист" сняли в соборе: настоятель говорит, что это "диалог с культурой"

Репер снял клип в соборе Испании, фото VEVO

За такие съемки на следующий день после публикации извинился перед всеми архиепископ города. В обращении он отметил, что не знал о том, что клип "Ateo" ( "Атеист") снимали в соборе.

Архиепископ Франсиско Серро Чавес добавил, что осуждает съемки в церкви, ведь это задело чувства некоторых верующих и священников. Со своей стороны настоятель собора Хуан Мигель Феррер наоборот оправдывает съемки, ведь в песне говорится о том, что человек был атеистом и поверил в Бога через любовь к женщине. Сцены в клипе довольно пикантные и эпатажные. Хотя в соборе пара просто танцует, даже без поцелуев, но у зрителя возникают другие ассоциации.

Настоятель отметил, что таким образом, из-за съемок в соборе, становится возможным улучшение диалога между современной поп-культурой и церковью.
Феррер сказал, что песня может "сделать добро для тех, кто дистанцируется от Церкви", но извинился перед теми, чьи чувства она задела.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции. Католический иерарх обратился к высшему католическому духовенству и местным служителям сделать все от них зависящее, чтобы такие трагедии больше не происходили. По информации СМИ, обнародовали данные о выявленных католических настоятелей, которые были причастны к сексуальному насилию. За семь десятилетий от этих насильников пострадали более 10 000 детей.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/09/europe/catholic-church-toledo-music-video-apology-spain-scli-intl/index.html
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