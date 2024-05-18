Когда в ЕС могут заявить о расширении: названы сроки

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Осенью этого года у ЕС могут начаться предметные разговоры о расширении союза, считает политолог Евгений Магда.
ЕС может пополниться новыми странами. Фото из открытых источников
По словам политолога, о каких-то конкретных планах расширения ЕС мы вряд ли услышим к летним выборам в Европарламент.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!