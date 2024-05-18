Когда в ЕС могут заявить о расширении: названы сроки

Осенью этого года у ЕС могут начаться предметные разговоры о расширении союза, считает политолог Евгений Магда.

ЕС может пополниться новыми странами. Фото из открытых источников

"Европа имеет свои ценности. Но сила – в разнообразии. Поэтому расширение европейского сообщества скорее пойдет ему на пользу, чем повредит. Это понимают в ЕС. Еще осенью прошлого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз должен состоять из 30+ государств. Очевидно, она имела в виду Украину, Молдову, Грузию, Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину", – отметил Евгений Магда.

По словам политолога, о каких-то конкретных планах расширения ЕС мы вряд ли услышим к летним выборам в Европарламент.

"Тем не менее, осенью будет новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС. По всей вероятности, он будет представлять Европейскую народную партию. И тогда европейские чиновники и дипломаты смогут вернуться к вопросу расширения ЕС", — отметил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

