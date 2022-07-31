Конфликт Сербии и Косово: Россия отреагировала на обострение ситуации

31 июля стало известно об обострении конфликта между Сербией и Косово. На ухудшение ситуации уже отреагировали в Кремле. Так кремлевская пресс-секретарь Мария Захарова обнародовала российское заявление, где РФ традиционно обвиняет Америку и Евросоюз. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представительницы российского МИД.

Представитель МИД РФ Мария Захарова (фото из открытых источников)

Так страна-агрессорка считает, что из-за "внешнего влияния" Евросоюза и США между Сербией и Косово обострилась ситуация.

"Понятно, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безразличными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и намеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий" ", — сказала Захарова.

Также Захарова призвала Косово, за которым якобы "стоят ЕС и США", к прекращению "провокаций".

Известно, что конфликт между балканскими странами начался из-за того, что с 1 августа начнут действовать новые правила, где косовские сербы должны переоформить номерные знаки, выданные Сербией. И заменить их на те, что выдают в Косово. Кроме того, гражданам Сербии на территории Косово выдадут временные документы, заменяющие их сербские.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сербии потребовали Украину. Глава республики Сербия Александар Вучич отметил, что будет осуждать признание РФ ОРДЛО, если глава украинской власти Владимир Зеленский, выступая в эфире телевидения, осудит бомбардировку Сербии силами НАТО в 1999 году. Заявление сербского президента было озвучено, как ответ на слова украинского посла Александра Александровича, подчеркнул, что украинское государство и его народ надеялись, что власти Сербии будут осуждать действия Москвы.

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