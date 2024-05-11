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Конфронтация будет расти. Чехия прогнозирует длительное противостояние с РФ

Европа должна установить четкие рамки для РФ

сегодня, 21:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале продолжительной конфронтации с Россией.

Конфронтация будет расти. Чехия прогнозирует длительное противостояние с РФ

Чехия призвала Европу готовиться к длительному противостоянию с РФ. Фото из открытых источников

По его словам, если страны Европы хотят поддерживать свою безопасность и процветание, они должны установить четкие границы для России.

"Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.



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Источник: https://www.ceskenoviny.cz/
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