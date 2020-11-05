Косово осталось без президента: обвиняют в военных преступлениях

Президент Косово Хашим Тачи выполнил свое обещание покинуть пост из-за обвинений в военных преступлениях, и государство осталось без главы. Свое заявление об уходе он сделал после предъявления ему официальных обвинений.

Ранее, в июне текущего года теперь уже бывшего руководителя Косово пытались отправить в отставку, однако Тачи тогда заявил, что уйдет только после решения международного суда в Гааге. Решение суда по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры Косова 5 ноября.

Корень проблемы:

Хашим Тачи является бывшим политическим руководителем Армии освобождения Косово. Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Как сообщал портал "Комментарии", в МИД Украины сообщили, что наша страна признала паспорта самопровозглашенного государства Косово. Но пока не признала независимость Косово, хоть делает шаги в этом направлении. Эксперты для портала "Комментарии" оценили решение о возможном признании Украиной независимости Косово и его возможные последствия.

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