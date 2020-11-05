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Косово осталось без президента: обвиняют в военных преступлениях

Ранее президента Косово уже пробовали отправить в отставку

сегодня, 14:23
Автор:

Сергей Медведев

Президент Косово Хашим Тачи выполнил свое обещание покинуть пост из-за обвинений в военных преступлениях, и государство осталось без главы. Свое заявление об уходе он сделал после предъявления ему официальных обвинений.

Косово осталось без президента: обвиняют в военных преступлениях

Ранее, в июне текущего года теперь уже бывшего руководителя Косово пытались отправить в отставку, однако Тачи тогда заявил, что уйдет только после решения международного суда в Гааге. Решение  суда по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры Косова 5 ноября.

Корень проблемы:

Хашим Тачи является бывшим политическим руководителем Армии освобождения Косово. Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. 

Как сообщал портал "Комментарии", в МИД Украины сообщили, что наша страна признала паспорта самопровозглашенного государства Косово. Но пока не признала независимость Косово, хоть делает шаги в этом направлении. Эксперты для портала "Комментарии" оценили решение о возможном признании Украиной независимости Косово и его возможные последствия.


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Источник: https://kosovapress.com/jep-doreheqjen-presidenti-hashim-thaci/
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