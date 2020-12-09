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Главная Новости Мир Европа Коварный кот обезвредил польских полицейских (ВИДЕО)
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Коварный кот обезвредил польских полицейских (ВИДЕО)

Мягкие лапки и абсолютное доверие — даже строгие полицейские Польши не способны устоять перед кошачьим обаянием

сегодня, 14:08
Автор:

Вечканова Елена

Коварный кот обезвредил польских полицейских (ВИДЕО)

Кошачье ковартсво не знает границ. Фото из открытых источников

На днях в польском городе Явожно произошло дерзкое "нападение" на работника полиции. Коварным "злоумышленником" оказался обычный уличный кот, о чем бессильные против его чар правохранители сообщили на своей странице в Facebook.

В плен пушистых кошачьих лап полицейские Силезского воеводства попали после выезда на место ДТП. Занимаясь составлением протокола, стражи порядка не заметили, как к ним в автомобиль забрался кот. Инцидент произошел на ул. Спортова в городе Явожно.

Пушистый "нападающий" сразу продемонстрировал незаурядные навыки социализации. Взобравшись полицейскому на колени, он всячески привлекал к себе внимание, ластился и требовал, чтобы его погладили. Полицейский стойко пытался продолжить выполнение служебных обязанностей, заполняя необходимые документы. Впрочем, это не остановило дружелюбного кота, который в итоге соорудил себе лежанку из блокнота копа.

Полицейские Явожно утверждают, что их новый друг удивительно компанейский и открытый к людям. И хотя на шее кота не было ошейника, правохранители надеются, что домашний любимец очень скоро найдет своих хозяев или новую семью. Временно о четвероногом заботится одна из местных полицейских, обеспечивая кота едой, крышей над головой и, конечно же, заботой. Вместе с этим работники участка работают над тем, чтобы пристроить усатого в хорошие руки.

Видео "нападения" кота на полицейского на Facebook-странице полиции за несколько дней набрало почти 710 000 просмотров. Сотни пользователей соцсети оставили комментарии под постом. Некоторые из них считают, что пушистик должен остаться у полицейского, с которым он заснят, мол выбор сделан.

Между тем нахальством отличаются и другие животные. Предварительно "Комментарии" сообщали об австралийской коале, что проникла в дом и вскарабкалась на рождественскую елку.

Также на портале можно узнать о судьбе карликовых опоссумов, которые выжили во время пожаров в лесах Австралии.


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Источник: https://www.facebook.com/SlaskaKWP/?__tn__=-UC-R
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