Режим российского президента России Владимира Путина сумел усилить свои позиции как поставщика энергоресурсов для Европы, при этом объемы импорта из РФ превысили поставки из США.

Евросоюз импортирует больше газа из России (фото из открытых источников)

Как сообщает издание DIE WELT, в течение одного квартала Европейский Союз импортировал больше газа из России, чем из США. Такие данные обнародовала Брюссельская консалтинговая компания Bruegel.

В частности, с апреля по июнь 2024 года страны ЕС закупили у России 12,7 миллиарда кубометров газа, тогда как импорт из США составил 12,3 миллиарда кубометров.

Стоит отметить, что по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, в то время как объемы газа из США упали более ощутимо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ возвращает влияние на газовый рынок ЕС. Турция поможет России хотя бы частично возвратиться на европейский рынок газа, что восстанавливает для Европы старые угрозы российского энергетического влияния.

В материале отмечается, что на прошлой неделе Турция объявила о том, что можно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" — смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная судьба может быть больше.

Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа.

