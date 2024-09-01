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Кремль продолжает зарабатывать: Евросоюз импортирует больше газа из России, чем из США

По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно,

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

Режим российского президента России Владимира Путина сумел усилить свои позиции как поставщика энергоресурсов для Европы, при этом объемы импорта из РФ превысили поставки из США.

Кремль продолжает зарабатывать: Евросоюз импортирует больше газа из России, чем из США

Евросоюз импортирует больше газа из России (фото из открытых источников)

Как сообщает издание DIE WELT, в течение одного квартала Европейский Союз импортировал больше газа из России, чем из США. Такие данные обнародовала Брюссельская консалтинговая компания Bruegel.

В частности, с апреля по июнь 2024 года страны ЕС закупили у России 12,7 миллиарда кубометров газа, тогда как импорт из США составил 12,3 миллиарда кубометров.

Стоит отметить, что по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, в то время как объемы газа из США упали более ощутимо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ возвращает влияние на газовый рынок ЕС. Турция поможет России хотя бы частично возвратиться на европейский рынок газа, что восстанавливает для Европы старые угрозы российского энергетического влияния.

В материале отмечается, что на прошлой неделе Турция объявила о том, что можно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" — смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная судьба может быть больше.

Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа.



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Источник: https://www.welt.de/wirtschaft/plus253286746/Energieversorgung-Russland-liefert-wieder-mehr-als-Amerika-diese-Zahlen-zeigen-woher-Europas-Gas-wirklich-kommt.html
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