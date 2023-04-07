15 стран ЕС присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана

15 стран Европейского Союза и Европарламент решили поддержать Еврокомиссию в судебном процессе против пакета законов Венгрии, направленных против ЛГБТ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Nepszava.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

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До 6 апреля страны-члены ЕС могли подать заявку на участие в судебном процессе против Венгрии, которое инициировала Еврокомиссия. Последними странами, присоединившимися к общему иску стали Франция и Германия. Ранее объявили о поддержке Еврокомиссии по этому делу Европарламент и страны ЕС: Словения, Швеция, Испания, Португалия, Мальта, Австрия, Греция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург и Бельгия.

"Мы видели разные сообщения в прессе. Нам понятно: венгерский закон нарушает право ЕС, основные права и ценности ЕС. Мы обратились в Венгрию в Суд Европейского Союза, и теперь суд должен вынести решение. Мы не хотим комментировать этапы процедуры", – сообщает спикер. Еврокомиссии.

Еврокомиссия в 2021 году инициировала процедуру нарушения через венгерское законодательство, которое расценивается как дискриминация по сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Венецианская комиссия также обнародовала свое заключение, в котором сообщалось о нарушении международных прав человека.

Рассмотрение дела состоится во второй половине 2023, а приговор примут в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан усиливает свое влияние в Венгрии, используя войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какой процент украинцев поддерживает легализацию однополых отношений.