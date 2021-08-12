Латвия объявила о намерении отгородиться от Беларуси забором

Кабинет Министров Латвийской Республики принял решение о финансировании строительства забора на границах государства с Россией и Беларусью. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел Латвии.



Латвия поставит заборы на своих границах, фото МВС Латвії

В сообщении отмечается, что для защиты границы от нелегального пересечения на ней построят инфраструктуру. О необходимости забора из колючей проволоки на границе правительству сообщило Министерство внутренних дел. Там считают реальной угрозу незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Планируется построить защитную инфраструктуру на государственных сухопутных границах — латвийско-белорусской и латвийско-российской.

Сначала планируют защитить границы страны со стороны Беларуси. Там будет закуплено и установлено ограждение из колючей проволоки и пункты надзора, а также обновлены границы земельных участков, посажены деревья.

В 2021 году на закупку и установку ограждения из колючей проволоки выделят сумму в 1 729 421 евро. Впрочем, укреплять границы будут и в течение следующих трех лет. Для строительства пограничной инфраструктуры в 2022 году выделят 14 087 164 евро, в 2023 году — 18 943 465 евро и в 2024 году — 6 150 504 евро. Таким образом, общая сумма финансирования укрепления границ составляет 40 910 554 евро.

В Латвии создадут специальную программу финансирования "Развитие инфраструктуры государственной границы", в рамках которой будут выделять средства на безопасность границ. В этом году деньги на забор из проволоки выделят по программе государственного бюджета "Фонды на случай непредвиденных обстоятельств".

Как писал портал "Комментарии", Украина отправила гуманитарную помощь Литве в виде колючей проволоки.







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