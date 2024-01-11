Латвия поможет Украине с дронами: что известно

Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге, передает портал "Комментарии".

Латвия будет производить дроны для ВСУ. Фото из открытых источников

Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн".

Он отметил, что беспилотники станут одной из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут во время визита Зеленского в Ригу.

Президент Латвии подчеркнул, что видит возможности для такого сотрудничества с Украиной.

"Мы можем изготавливать более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы добиваться успеха", – подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Кроме того, Эдгарс Ринкевичс сообщил о следующем пакете военной помощи Украине от Латвии, в который войдут гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

