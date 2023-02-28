Латвийская разведка обнародовала ежегодный отчет: есть тезисы о России

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Slava Kot
Бюро по защите Конституции Латвии (SAB), осуществляющее разведку, опубликовало ежегодный отчет, касающийся войны в Украине. Латвийская разведка считает, что Путин пытается возобновить свои военные силы, предлагая мирные переговоры для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Разведка утверждает, что на этом этапе войны мирные переговоры между странами невозможны, ведь Путин не хочет уйти с оккупированных территорий, а Украина не готова отдать свои земли. Таким образом, любые инициативы о мирных переговорах со стороны России следует рассматривать как затягивание времени.
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Также латвийская разведка убеждена, что режим Путина не терпит краха в ближайший период времени.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям.
Также "Комментарии" сообщал, что венгерская оппозиция намекнула, что Виктор Орбан может быть агентом России.
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