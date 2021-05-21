Латвийские пограничники поймали украинцев с фейковыми тестами на коронавирус

Латвийские пограничники сообщили об 11 попытках въехать в Латвию по поддельным тестам на коронавирус. Среди нарушителей 2 гражданина Литвы и 8 украинцев. Об этом пишет издание DELFI.

Украинцев с поддельными тестами на коронавирус поймали на границе. Фото: sm-news.ru

Нарушителей с фальшивыми документами обнаружили в Баусском крае и в Элейской волости Елгавского края.

Восемь украинцев были задержаны. Против четырех из них нарушили административные дела. Всех остальных уже привлекли к административной ответственности.

Стоит отметить, что для латвийских пограничников ситуации с подделкой тестов на Covid-19 — не редкость. Только с апреля было выявлено и задержано около 100 туристов с поддельными сертификатами.

Стоит отметить, что проблему с подделкой документов, может решить введение паспортов вакцинации. Европейский Союз введет такие документы для туристов со второй половины июня. Пропуск смогут получить и граждане третьих стран. Так туристы смогут свободно путешествовать, передвигаться без карантина, если докажут, что побороли коронавирус, сделали прививки или имеют отрицательный результат теста.

Ранее сообщалось, что Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, приезжающих на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах одноразовой вакциной американского производителя Johnson & Johnson. Какой позитив и риски этих действий — как для Польши (и государства, и работодателей), так и для Украины (и государства, и работников)? Мнения экспертов читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что граждане Украины смогут путешествовать Черногорией без лишних хлопот. Туристы освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста на коронавирус. Подробности здесь.

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