Лавина в Альпах: среди погибших — чемпион мира по мотокроссу

В горах Австрии сошла снежная лавина. От стихии погибли три лыжника. Известно, что два спортсмена травмировались. Инцидент произошел в субботу, 4 декабря. Об этом пишет Euronews.

Лыжник в горах, фото из открытых источников

В Альпах занимались спортом 11 местных лыжников. Сообщается, что лавина настигла восемь из них, когда они поднимались на склон горы в провинции Зальцбург. Участие в лыжном туре принимали граждане Австрии.



По данным полиции Австрии, снежная лавина в ширину 200 метров сошла в районе Твенг. Из-под снега двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, их госпитализировали с травмами в больницу. Спасатели проводили поисковые действия и обнаружили еще двоих потерпевших. Один лыжник был мертв, другой скончался от травм в больнице в Клагенфурте, куда его доправили.

У третьего пропавшего не было поискового устройства. Тело мужчины обнаружили через четыре часа после схода лавины и достали из-под снега.



Сообщается, что погибли молодые австрийцы 19 лет и один 24-летний. По данным Австрийского пресс-агентства, среди погибших — 19-летний Рене Хофер, чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров. Двоих раненых лыжников доставили в местную больницу, их состояние стабильное.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате схождения лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка. Лавиной на горе Казбек накрыло двух поляков и троих украинцев. В украинки были многочисленные переломы ног и рук, ее госпитализировали в больницу.

Также мы писали, что в Австрии четверо туристов стали жертвами лавин. Зимой 2021 года четыре человека погибли в результате схода лавин в Альпах, остальных четырех человек госпитализировали с травмами.

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