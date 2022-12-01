Лавров говорит, что Запад хочет захватить ОБСЕ и разрушает место диалога

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Запад в рейдерском захвате в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и заявил, что это последняя площадка для регионального диалога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров утверждает, что в ОБСЕ собрались большие проблемы, вина за которые лежит на странах Запада. Лавров объясняет это тем, что Запад не предоставил ОБСЕ стать мостом для Российской Федерации по окончании времен холодной войны.



"Пользуясь своим многочисленным преимуществом в этой организации, Запад в течение многих лет пытается ее приватизировать. Или, возможно, правильнее сказать, он пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе, это последняя площадка для регионального диалога", – сказал Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Такие комментарии Министра иностранных дел Российской Федерации прозвучали на пресс-конференции ОБСЕ. Также Лавров изложил еще несколько исторических оскорблений России против Запада, главной из которых было расширение НАТО, которое российский дипломат назвал "безрассудным". По мнению Сергея Лаврова, это обесценило основные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о хамской реакции Сергея Лаврова на резолюцию, признавшую РФ страной, спонсирующей терроризм.



Также "Комментарии" писали о странных заявлениях российского депутата, который высказался о том, что нужно вернуть Аляску в Российскую Федерацию.



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