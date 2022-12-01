logo

BTC/USD

17018.52

ETH/USD

1269.74

LTC/USD

77.54

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Лавров говорит, что Запад хочет захватить ОБСЕ и разрушает место диалога
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров говорит, что Запад хочет захватить ОБСЕ и разрушает место диалога

Сергей Лавров в который сделал нелепое заявление, обвиняющее во всех проблемах Запад, а не Российскую Федерацию.

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Запад в рейдерском захвате в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и заявил, что это последняя площадка для регионального диалога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Лавров говорит, что Запад хочет захватить ОБСЕ и разрушает место диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров утверждает, что в ОБСЕ собрались большие проблемы, вина за которые лежит на странах Запада. Лавров объясняет это тем, что Запад не предоставил ОБСЕ стать мостом для Российской Федерации по окончании времен холодной войны.

"Пользуясь своим многочисленным преимуществом в этой организации, Запад в течение многих лет пытается ее приватизировать. Или, возможно, правильнее сказать, он пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе, это последняя площадка для регионального диалога", – сказал Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Такие комментарии Министра иностранных дел Российской Федерации прозвучали на пресс-конференции ОБСЕ. Также Лавров изложил еще несколько исторических оскорблений России против Запада, главной из которых было расширение НАТО, которое российский дипломат назвал "безрассудным". По мнению Сергея Лаврова, это обесценило основные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хамской реакции Сергея Лаврова на резолюцию, признавшую РФ страной, спонсирующей терроризм.

Также "Комментарии" писали о странных заявлениях российского депутата, который высказался о том, что нужно вернуть Аляску в Российскую Федерацию.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-lavrov-says-european-security-body-is-hobbled-by-west-2022-12-01/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!