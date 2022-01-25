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ЛГБТ-активисты спасают корову-транссексуала в Польше (ФОТО)

Активисты будут выкупать корову из бойни

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В республике Польша представители местного ЛГБТ-сообщества хотят спасти коровку, которую почему-то назвали "транссексуалом". Они утверждают, что это дворое существо ведет себя как бычок, поэтому владелец уже хочет отправить его на убой.

ЛГБТ-активисты спасают корову-транссексуала в Польше (ФОТО)

Животное родилось бесплодным (фото из открытых источников)

Активисты уже собирают деньги на специальном сайте, чтобы спасти его от гибели.

Уже упоминавшаяся коровка-транссексуал обитает в населенном пункте Мазуры. Животное имеет скорее не коровьи, а бычьи повадки. Она появилась на свет бесплодной, не дает владельцам молока, не имеющим от этого черно-пестрого существа ни пользы, ни прибыли. Поэтому польский фермер решил отвезти ее на бойню.

Представители местного ЛГБТ-сообщества имеют другое мнение. Они утверждают, что животное считает себя бычком и является "транссексуалом", поэтому ищут единомышленников для его спасения.

Они хотят выкупить это животное, но это стоит недешево вместе с процедурой транспортировки. Необходимо иметь сумму в размере 5 тысяч злотых. Поэтому просят откликнуться  неравнодушных.

По информации, обнародованной на сайте, речь идет о случае трансфобии. Необычная корова появилась на свет еще с одним теленком, они близнецы. Эта молодая телка имеет повадки быка и никогда не приведет к потомству. Поэтому владелец назвал животное "трансвеститом".

"От стыда он решил, что нужно ее завести на бойню, чтобы не осталось никакого следа. Но мы заставили продать нам животное", – рассказывается на сайте, где аккумулируют средства на выкуп необычной коровы.

Польские ЛГБТ-активисты собрали необходимые для этого деньги. По их словам, для коровки найдут прекрасное убежище с отдельным пастбищем, где она будет иметь свободу, любовь и друга.

Свое возмущение по поводу спасения животного – "транссексуала" уже выразили местные фермеры. Они говорят, что животное не может стать транссексуалом. Как они объясняют, коровы могут быть бесплодными и иметь сходство с быками. Этот генный сбой называется "фримартинизм" и бывает тогда, когда животное беременно двойней и рождает телку, которая имеет не в полной мере развитые родовые пути.

ЛГБТ-активисты спасают корову-транссексуала в Польше (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Японии скончалась первая клонированная корова .


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Источник: https://zrzutka.pl/hk4vk5
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