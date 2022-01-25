ЛГБТ-активисты спасают корову-транссексуала в Польше (ФОТО)

В республике Польша представители местного ЛГБТ-сообщества хотят спасти коровку, которую почему-то назвали "транссексуалом". Они утверждают, что это дворое существо ведет себя как бычок, поэтому владелец уже хочет отправить его на убой.

Животное родилось бесплодным (фото из открытых источников)

Активисты уже собирают деньги на специальном сайте, чтобы спасти его от гибели.

Уже упоминавшаяся коровка-транссексуал обитает в населенном пункте Мазуры. Животное имеет скорее не коровьи, а бычьи повадки. Она появилась на свет бесплодной, не дает владельцам молока, не имеющим от этого черно-пестрого существа ни пользы, ни прибыли. Поэтому польский фермер решил отвезти ее на бойню.

Представители местного ЛГБТ-сообщества имеют другое мнение. Они утверждают, что животное считает себя бычком и является "транссексуалом", поэтому ищут единомышленников для его спасения.

Они хотят выкупить это животное, но это стоит недешево вместе с процедурой транспортировки. Необходимо иметь сумму в размере 5 тысяч злотых. Поэтому просят откликнуться неравнодушных.

По информации, обнародованной на сайте, речь идет о случае трансфобии. Необычная корова появилась на свет еще с одним теленком, они близнецы. Эта молодая телка имеет повадки быка и никогда не приведет к потомству. Поэтому владелец назвал животное "трансвеститом".

"От стыда он решил, что нужно ее завести на бойню, чтобы не осталось никакого следа. Но мы заставили продать нам животное", – рассказывается на сайте, где аккумулируют средства на выкуп необычной коровы.

Польские ЛГБТ-активисты собрали необходимые для этого деньги. По их словам, для коровки найдут прекрасное убежище с отдельным пастбищем, где она будет иметь свободу, любовь и друга.

Свое возмущение по поводу спасения животного – "транссексуала" уже выразили местные фермеры. Они говорят, что животное не может стать транссексуалом. Как они объясняют, коровы могут быть бесплодными и иметь сходство с быками. Этот генный сбой называется "фримартинизм" и бывает тогда, когда животное беременно двойней и рождает телку, которая имеет не в полной мере развитые родовые пути.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Японии скончалась первая клонированная корова .

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