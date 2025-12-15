Лидеры Европы обнародовали план гарантий безопасности для Украины: основные пункты

Лидеры стран Европы после переговоров в Берлине обнародовали совместное заявление, в котором изложили план гарантий безопасности для Украины.

Европейские лидеры назвали ключевые гарантии безопасности Украины. Фото: из открытых источников

Заявление подписали лидеры Германии, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Великобритании. Подписи под документом поставили также председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

В заявлении лидеры стран Европы подчеркнули, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и продолжительного мира в Украине.

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и ее народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед возможной будущей агрессией России", — говорится в заявлении.

Лидеры стран подчеркнули, что вместе с США обязались работать над надежными гарантиями безопасности для Украины, включающими шесть главных пунктов.

Постоянная военная поддержка Украины

Зафиксировано, что численность ВСУ должна оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.

"Многонациональная сила" под руководством Европы

Многонациональная сила должна формироваться в рамках "коалиции решительных" при поддержке США – для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море. Не исключаются действия внутри Украины.

Контроль прекращения огня

Контроль за прекращением огня должен осуществляться во главе с США с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.

Юридически обязывающие гарантии безопасности

В случае нового нападения должна быть предусмотрена обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.

Восстановление Украины

Этот пункт предусматривает финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсацию убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.

Вступление Украины в ЕС

Лидеры европейских стран обязались решительно поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

Как писал портал "Комментарии", украинская и американская переговорные группы на выходных продолжат переговоры по мирному плану. По данным источников, новая встреча может состояться уже на этой неделе в Майами. Планируется, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные.