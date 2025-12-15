Лідери Європи оприлюднили план гарантій безпеки для України: основні пункти

Лідери країн Європи після переговорів у Берліні оприлюднили спільну заяву, де виклали план гарантій безпеки для України.

Європейські лідери назвали ключові гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Заяву підписали лідери Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Великої Британії. Підписи під документом поставили також голова Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У заяві лідери країн Європи наголосили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", — зазначено в заяві.

Лідери країн наголосили, що разом із США зобов'язалися працювати над надійними гарантіями безпеки для України, що включатимуть шість головних пунктів.

Постійна військова підтримка України

Зафіксовано, що чисельність ЗСУ має залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території.

"Багатонаціональна сила" під керівництвом Європи

Багатонаціональна сила має формуватися в рамках "коаліції рішучих" за підтримки США — для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі. Не виключаються також дії всередині України.

Контроль припинення вогню

Контроль за припиненням вогню має здійснюватись на чолі із США з міжнародною участю для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.

Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки

У разі нового нападу має бути передбачений обов'язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.

Відновлення України

Цей пункт передбачає фінансування реконструкції, а також торговельні угоди та компенсацію збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими.

Вступ України до ЄС

Лідери європейських країн зобов'язалися рішуче підтримувати вступ України до Євросоюзу.

Як писав портал "Коментарі", українська та американська переговорні групи на вихідних продовжать переговори щодо мирного плану. За даними джерел, нова зустріч може відбутися вже цього тижня у Маямі. Планується, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові.