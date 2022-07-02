Литовская железнодорожная компания лаконично ответила на угрозы российских хакеров

Литовская железнодорожная компания ответила российским хакерам. Об этом сообщил на своей странице директор по коммуникациям АО "Литовские железные дороги" Мантас Дубаускас.

Хакеры

Отмечается, что российские киберпреступники требовали от литовской железнодорожной компании LTG оказывать давление на власть страны с целью возобновления транзита товаров в Калининградскую область. В противном случае хакеры угрожали "превратить Литву в IT-резервацию и отправить информационную инфраструктуру страны в каменный век".

Представители литовской компании лаконично и убедительно ответили хакерам, послав их в направлении российского военного корабля.

"Так называемое сообщество российских хакеров — иди нах*й", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского рассказали о новой тактике России войне и объяснили, почему она не сработает. В ОП подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы.

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