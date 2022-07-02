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Литовская железнодорожная компания лаконично ответила на угрозы российских хакеров

Хакеров рф послали вслед за российским военным кораблем

сегодня, 18:25
Автор:

Денис
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Литовская железнодорожная компания ответила российским хакерам. Об этом сообщил на своей странице директор по коммуникациям АО "Литовские железные дороги" Мантас Дубаускас.

Литовская железнодорожная компания лаконично ответила на угрозы российских хакеров

Хакеры

Отмечается, что российские киберпреступники требовали от литовской железнодорожной компании LTG оказывать давление на власть страны с целью возобновления транзита товаров в Калининградскую область. В противном случае хакеры угрожали "превратить Литву в IT-резервацию и отправить информационную инфраструктуру страны в каменный век". 

Представители литовской компании лаконично и убедительно ответили хакерам, послав их в направлении российского военного корабля. 

"Так называемое сообщество российских хакеров — иди нах*й", — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского рассказали о новой тактике России войне и объяснили, почему она не сработает. В ОП подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы. 

Читайте также о том, что на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику. На Южном направлении ВСУ продолжают наступать. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что авиация ВСУ нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области: подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. 

Также "Комментарии" писали о том, что всего за несколько кликов: в "Дії" можно получить гранты, чтобы открыть свой бизнес. В рамках правительственной программы "єРабота" украинцы могут получить гранты для создания или развития бизнеса. 



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224786379425585&set=pcb.10224786380665616
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