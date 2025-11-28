Литва намерена жаловаться на Беларусь в Международный суд ООН: заявление правительства страны

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что правительство страны рассматривает возможность подачи иска в международные судебные инстанции, включая Международный суд ООН.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Фото: из открытых источников

Жалуются на действия соседней Беларуси, угрожающие гражданской авиации страны, сообщает LRT.

По словам Ругинене, литовские министерства сейчас собирают необходимые материалы и анализируют юридические основания для обращения в суд. Речь идет об инцидентах, когда Вильнюсский аэропорт вынужден был временно прекращать работу из-за запусков метеозондов с территории Беларуси. В Литве отмечают, что это создавало угрозу безопасности полетов.

"Мы пришли к единому мнению, что министерства юстиции, транспорта и иностранных дел будут работать над сбором данных и возможностью обращения в Суд ООН по поводу убытков и угроз гражданской авиации", — отметила премьер.

Ругинене также сообщила, что определенные шаги уже сделаны: Министерство транспорта и коммуникаций обратилось в Международную гражданскую авиационную организацию. Полученные данные будут добавлены в общую доказательную базу.

Комментируя возможные перспективы процесса и его эффективность в условиях, когда Беларусь и Россия систематически игнорируют международное право, Ругинене подчеркнула, что для Литвы важно действовать в рамках международно-правовых норм.

"Все имеет смысл, посмотрите, что делает Украина. Украина тоже каждый день собирает доказательства. Мы – страна, признающая международное право, для которой очень важна репутация. И у нас есть определенные действия, которые мы предпринимаем как нормальное демократическое государство", – подчеркнула Ругинене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва рассматривает возможность открытия границы с Беларусью до 30 ноября при сохранении рычага давления на Минск. По словам президента Гитанаса Науседы, Вильнюс может возобновить работу пунктов пропуска, но с условием: в случае каких-либо новых действий со стороны Беларуси граница будет закрыта повторно, "быстро и без дополнительных дискуссий".