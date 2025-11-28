Литва збирається скаржитись на Білорусь до Міжнародного суду ООН: заява уряду країни

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що уряд країни розглядає можливість подання позову до міжнародних судових інстанцій, включно з Міжнародним судом ООН.

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене. Фото: з відкритих джерел

Скаржитимуться на дії сусідньої Білорусі, що загрожують цивільній авіації країни, повідомляє LRT.

За словами Ругінене, литовські міністерства зараз збирають необхідні матеріали та аналізують юридичні підстави для звернення до суду. Йдеться про інциденти, коли Вільнюський аеропорт був змушений тимчасово припиняти роботу через запуски метеозондів із території Білорусі. У Литві наголошують, що це створювало загрозу безпеці польотів.

"Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та закордонних справ працюватимуть над збором даних і можливістю звернення до Суду ООН з приводу збитків і загроз цивільній авіації", — зазначила прем’єрка.

Ругінене також повідомила, що певні кроки вже зроблено: Міністерство транспорту і комунікацій звернулося до Міжнародної цивільної авіаційної організації. Отримані дані будуть додані до загальної доказової бази.

Коментуючи можливі перспективи процесу та його ефективність за умов, коли Білорусь та Росія систематично ігнорують міжнародне право, Ругінене підкреслила, що для Литви принципово важливо діяти в межах міжнародно-правових норм.

"Все має сенс, подивіться, що робить Україна. Україна теж щодня збирає докази. Ми – країна, яка визнає міжнародне право, для якої дуже важлива репутація. І у нас є певні дії, які ми вживаємо як нормальна демократична держава", – наголосила Ругінене.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Литва розглядає можливість відкриття кордону з Білоруссю до 30 листопада за умови збереження важеля тиску на Мінськ. За словами президента Гітанаса Науседи, Вільнюс може відновити роботу пунктів пропуску, але з умовою: у разі будь-яких нових дій з боку Білорусі кордон буде закрито повторно, "швидко і без додаткових дискусій".