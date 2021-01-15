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Литва вводит электронное гражданство

Литва стала второй страной в мире, которая ввела электронное гражданство

сегодня, 10:49
Автор:

Сергей Медведев

Цифровизация поможет иностранцам получить гражданство в Литве. Такие нововведение ввело в действие с февраля 2021 года правительство прибалтийского государства.

Литва вводит электронное гражданство

Латвийский паспорт/ фото Depositphotos

Так, все желающие могут подать заявление на получение электронного гражданства Литвы. Статус "электронного" гражданина позволит получить уникальный регистрационный номер, с помощью которого можно  регистрировать компании в Литве онлайн, открывать банковские счета, платить все необходимые налоги и взносы, подписывать договоры электронной подписью (в том числе международные) и получит доступ к другим государственным услугам Литвы. Такую информацию опубликовала на своем официальном сайте миграционная служба Литвы.

 Отметим, что первопроходцем в "электронном" гражданстве в мире стала Эстония, которая ввела в действие подобную регистрацию еще в 2014 году. С того времени статус "электронного" гражданина получили более 75 тыс. иностранцев. С этого же года Эстония стала выдавать визы для зарубежных специалистов — такая виза дает право на проживание и работу до 3 месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии", Украине вскоре сможет действовать электронная прописка. Соответствующее постановление "О реализации эксперимента по электронной фиксации изменения места регистрации украинцев" приняла Верховная Рада 28 декабря. Такую информацию предоставил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на личном телеграмм-канале

По словам министра, прописка — это самая массовая и популярная услуга в Украине. Поэтому соответственно процедура прописки может занимать много времени и разрушать нервы гражданам. Чтобы устранить и нейтрализовать хаос, который творится во время предоставления этой государственной услуги, Минцифры искали многочисленные выходы. Один из них — электронная прописка, которая могла наладить процесс процедуры.
 

 


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Источник: https://www.migracija.lt/en/information-about-services
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