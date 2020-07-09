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Лукашенко готов "наводить порядок" со свободой слова в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями СМИ Беларуси накануне выборов

сегодня, 19:35
Автор:

Екатерина Белоброва
Лукашенко готов "наводить порядок" со свободой слова в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов навести порядок в отрасли свободного вещания, так как независимая пресса вовсе не означает вседозволенности. Об этом сообщает издание "БЕЛТА", ссылаясь на встречу главы государства с журналистами.

На мероприятии он отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию.

"Мы должны обсудить вопросы, которые вас волнуют. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заверил Лукашенко. 

При этом он пояснил, что негативно относится к массовому негативу в соцсетях, когда каждый в Интернете пишет все, что ему вздумается.

"Сказал не то, обзовут еще похлеще…Каждый из вас получил порцию негатива тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", - подчеркнул Лукашкенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко взял пример со своего российского коллеги Владимира Путина и решил, что пора менять Конституцию Беларуси.

Лукашенко хочет, чтобы местные власти в стране больше внимания уделяли своим территориям. В то же время перераспределения полномочий между президентом, парламентом, правительством должно быть прописано в конституции. Президент Беларуси также обратил внимание на то, что не поддерживает идею касательно возвращения к конституции 1994 года и назвал подобные решения шагом назад.


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