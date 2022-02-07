Лукашенко грозится оставить Украину без топлива и электроэнергии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически в открытую начал угрожать Украине, заявив, что в случае, если произойдет открытая эскалация между Украиной и Россией, то Минск оставляет за собой право прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом Лукашенко заявил, общаясь с одним из главных российских пропагандистов Владимиром Соловьёвым, пишет издание "Коммерсант".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что если Киев и Москва начнут друг против друга открытое противостояние, то Минск в этом бою будет на стороне России. Александр Лукашенко заявил, в таком случае Беларусь остановит поставки не только ГРС, но и электричества.

Эксперты уже провели анализ энергорынка Украины. В прошлом году, по данным консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива. Также на конец февраля запланирована работа энергосистемы Украины в изолированном от РФ и РБ режиме.

Александр Лукашенко уже делал ранее не очень приятные заявления в адрес Украины. Александр Лукашенко говорил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины, потому что теперь у них общие интересы. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым" и "не имеющим стержня".

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