Лукашенко против Украины: о чем говорят хамские выпады «Батьки» и есть ли в этом реальная угроза

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время делает не просто жесткие, но и откровенно хамские выпады в адрес Украины и украинского руководства. С чем связано происходящее? И куда всё это может завести Беларусь? Действительно ли официальный Минск полностью подконтролен Москве? Насколько велика угроза, что Путин руками Лукашенко спровоцирует конфликт, который может стать поводом для вторжения в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Протекция со стороны Москвы превратила неизменного с 1994 года лидера Беларуси в исполнителя российской гибридной политики

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 2020 года дал очевидный всем крен в сторону Кремля.

"Фактически, протекция со стороны Москвы превратила неизменного с 1994 года лидера Беларуси в исполнителя российской гибридной политики с фактической потерей субъектности, в тоже время де-юре его нынешний статус не признан во всём цивилизованном мире. Его роль сводится сегодня, во-первых, к агрессивному рупору, цель которого – устрашение соседей вне Союзного государства. Даже Путин на его фоне приобретает более адекватные черты. Такие действия вынуждают усиливать границы вокруг Беларуси. Во-вторых, сегодня Лукашенко планомерно внедряет механизм трансформации политической системы через предложенные конституционные изменения, в которых также прослеживается российский интерес. Очевидно, что взятый курс приведет к фактическому аншлюсу Беларуси Российской Федерацией. В-третьих, исходя из его решений по блокированию транзита, усложняется экономическая деятельность по Балто-Черноморской дуге", – поясняет Игорь Чаленко.

Комментируя выпады Лукашенко в сторону президента Украины Владимира Зеленского, эксперт называет это своеобразной реакцией на дипломатический успех Киева, который отчётливо фиксируется последние недели рядом визитов наших партнёров и союзников.

"Также это попытка спровоцировать власть в Киеве активнее внедрять защитные элементы на севере Украины для обоснования тезиса о якобы злобных националистах, которые страшнее НАТОвского присутствия, – отмечает Игорь Чаленко. – В нынешних условиях, когда Лукашенко беспрекословно выполняет инструкции с Белокаменной, сценарий его использования для инициирования провокаций против Украины весьма реалистичен. Близость общей границы к украинской столице делает это направление одним из ключевых при условии принятия политического решения о широкомасштабном вторжении российских войск. Ключевое здесь – именно политическое решение, которое, очевидно, ещё не принято".

Еще два года назад Лукашенко более чем хорошо отзывался о Зеленском, по-отечески называл его "Вова"

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук рассуждает так:

"Лукашенко, действительно, назвал Зеленского "безголовым" в недавнем интервью Соловьеву. И прочие подобные заявления звучали и продолжают звучать из уст Лукашенко и прочих представителей белорусской власти. Всё это – маркер очень плохого состояния отношений между официальными Киевом и Минском. А ведь еще два года назад Лукашенко более чем хорошо отзывался о Зеленском, по-отечески называл его "Вова". Абсолютно не было негатива. Чувствовалось, что между новой украинской властью и старой белорусской – хорошие, доверительные отношения. Как и между странами. Однако сейчас всё поменялось".

По словам эксперта, отношения между Украиной и Республикой Беларусь (РБ) постепенно ухудшались с 2014 года. Но пошли "в разнос" после августа 2020-го.

"Тогда украинская власть поддержала протесты против Лукашенко – фактический мятеж, который происходил в Беларуси. Далее был май 2021 года, когда белорусские власти посадили в Минске рейс с Протасевичем. Украинская власть сразу же это осудила это, разорвала авиационное сообщение. Потом предсказуемо начались проблемы с поставками украинских товаров в Беларусь, – напоминает Никита Трачук. – Шли взаимные удары – словесные и не только. Но именно Киев, с моей точки зрения, планомерно портил отношения с Беларусью. Мирным государством, с которым у нас была масса связей, в том числе экономических. Ну и напомню, что Минский формат по урегулированию конфликта на Донбассе всё еще именно Минский. Однако Украина пошла на то, что пошла...".

Эксперт не согласен с тем, что Минск сейчас подконтролен Москве. Хоть в украинской официальной подаче информации, подчеркивает он, принято в последнее время продвигать именно такую точку зрения.

"Лукашенко у власти куда больше, чем Путин. Он опытнее, управляет Беларусью почти 30 лет. Лукашенко поднаторел в политических интригах, в маневрах. Многие российские аналитики и политики им недовольны. Считают, что Лукашенко – хитрый старый лис, который еще и Путиным вертит. А связи между странами, естественно, крепкие. Что не случайно, ведь РФ и РБ – Союзное государство. И они ставят целью максимальную интеграцию в единый союз", – подчеркивает Никита Трачук.

Он не верит, что Лукашенко готов спровоцировать вооруженный конфликт с Украиной. Но напоминает, что тот прямо говорит – в случае эскалации на Донбассе, Беларусь вместе с РФ вмешается на правах Союзного государства.

"При этом Лукашенко нигде не говорил, как именно вмешается Беларусь, – акцентирует эксперт. – А его заявления в стиле "вернуть Украину в лоно нашего славянства", "освободить Украину" – это, как мне кажется, лишь элемент риторики. Ее цель – повышать ставки в каких-то торгах, радикализировать процесс переговоров. Реальной угрозы со стороны Беларуси (в том варианте, в котором это подают некоторые украинские СМИ) я не вижу".

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