В столице Сербии прошел грандиозный оппозиционный митинг , который может стать предвестником коренных политических перемен в стране. Уже в это воскресенье, 25 октября, в Сербии состоятся досрочные парламентские выборы, способные покончить с 14-летним доминированием Сербской прогрессивной партии (SNS) во главе с Александром Вучичем.

Около 150 тысяч человек вышли на протесты в Сербии

Главной движущей силой протестного движения стал "Студенческий список", который накануне провел свое итоговое предвыборное мероприятие.

"Сербия или мафия, — под таким бескомпромиссным лозунгом, — отчитываются независимые наблюдатели, — прошла акция на столичной площади Славия, которая собрала рекордные около 150 тысяч граждан".

Это мощное движение выкристаллизовалось как реакция на масштабную трагедию 2024 года, когда из-за разрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде погибли 16 человек. Из обычного студенческого протеста объединение быстро трансформировалось в ключевого оппонента действующего политического режима.

Примечательно, что, несмотря на название, непосредственно студенты среди кандидатов отсутствуют. Все 250 претендентов на депутатские кресла выдвигались решением общего студенческого собрания, а лидером избирательного объединения стал известный кардиолог и профессор Илия Срданович.

Свежие социологические исследования фиксируют упорную электоральную борьбу, где оппоненты идут практически наравне. По данным опросов, "Студенческий список" аккумулирует 44,5% симпатий избирателей, тогда как провластная партия Вучича удерживает 42,7%.

Несмотря на свой антикоррупционный и антисистемный вектор, это объединение не является классическим проевропейским блоком, поскольку консолидирует политические силы совершенно разных спектров, включая представителей правого крыла.

"Смена политического руководства в Белграде, — отмечают аналитики, анализируя программу оппозиции, — вряд ли приведет к мгновенному пересмотру отношений с Кремлем. Представители оппозиционного блока открыто не обещают вводить санкционные ограничения против России, а также не выражают готовность признать суверенитет Косово".

Конвертируется ли колоссальная уличная поддержка студенческого движения в реальное большинство под куполом парламента, избиратели продемонстрируют уже во время голосования в ближайшие дни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мирное соглашение между Украиной и Россией может стать реальным только тогда, когда одна из сторон будет иметь существенное преимущество. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в конце концов за стол переговоров должны сесть Владимир Зеленский и Владимир Путин. Однако, по его прогнозу, на тот момент у одного из лидеров будут сильные позиции.