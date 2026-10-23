Масштабний протест у Європі: 150 тисяч людей вимагають відставки ще одного президента

У столиці Сербії пройшов грандіозний опозиційний мітинг, який може стати провісником корінних політичних змін у країні. Уже цієї неділі, 25 жовтня, у Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори, здатні покласти край 14-річному домінуванню Сербської прогресивної партії (SNS) на чолі з Александром Вучичем.

Майже 150 тисяч людей вийшли на протести у Сербії

Головною рушійною силою протестного руху став "Студентський список", який напередодні провів свій підсумковий передвиборчий захід.

"Сербія чи мафія, — під таким безкомпромісним гаслом, — звітують незалежні спостерігачі, — пройшла акція на столичній площі Славія, яка зібрала рекордні близько 150 тисяч громадян".

Цей потужний рух викристалізувався як реакція на масштабну трагедію 2024 року, коли через руйнування навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді загинуло 16 людей. Зі звичайного студентського протесту об'єднання швидко трансформувалося в ключового опонента чинного політичного режиму.

Примітно, що попри назву, безпосередньо студенти серед кандидатів відсутні. Усі 250 претендентів на депутатські крісла висувалися рішенням загальних студентських зборів, а лідером виборчого об'єднання став відомий кардіолог та професор Ілія Срданович.

Свіжі соціологічні дослідження фіксують запеклу електоральну боротьбу, де опоненти йдуть практично нарівні. За даними опитувань, "Студентський список" акумулює 44,5% симпатій виборців, тоді як провладна партія Вучича утримує 42,7%.

Попри свій антикорупційний та антисистемний вектор, це об'єднання не є класичним проєвропейським блоком, оскільки консолідує політичні сили абсолютно різних спектрів, включно з представниками правого крила.

"Зміна політичного керівництва в Белграді, — наголошують аналітики, аналізуючи програму опозиції, — навряд чи призведе до миттєвого перегляду відносин із Кремлем. Представники опозиційного блоку відкрито не обіцяють впроваджувати санкційні обмеження проти Росії, а також не висловлюють готовності визнати суверенітет Косова".

Чи конвертується колосальна вулична підтримка студентського руху в реальну більшість під куполом парламенту, виборці продемонструють уже під час голосування найближчими днями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мирна угода між Україною та Росією може стати реальною лише тоді, коли одна зі сторін матиме суттєву перевагу. Президент Сербії Александар Вучич вважає, що зрештою за стіл переговорів мають сісти Володимир Зеленський і Володимир Путін. Однак, за його прогнозом, на той момент один із лідерів матиме сильніші позиції.