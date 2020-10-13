Масштабный взрыв в Польше: эвакуированы 700 человек

В Польше началась масштабная спецоперация. В Свиноуйсце взрывотехники намерены активировать и обезвредить 5-тонную авиабомбу, которая не разорвалась во времена Второй мировой войны. Об этом пишет RMF24.

Эксперты говорят, что британская авиабомба DP 12000-lb (Tallboy) сейчас находится на дне Пястовского канала. Спустя 75 лет ее все же решили взорвать, для чего уже эвакуировали более 700 жителей в округе. Масштабный взрыв под водой должен прогреметь через пять дней, сейчас продолжаются подготовительные действия.

Напомним, в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси обнаружили жуткую находку. Одна из местных группировок осуществила расправу над 12 людьми, тела которых спрятали в автофургоны. Известно, что погибшими оказались 10 мужчин и две женщины, личности которых пока не установили. Рядом с их телами нашли записку, оставленную членами преступной организации. Отметим, что в этом штате в 2020 году члены преступных группировок жестоко расправились с 411 людьми.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!