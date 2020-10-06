Массовая расправа: в Мексике нашли фургоны, набитые трупами

В центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси обнаружили жуткую находку. Одна из местных группировок осуществила расправу над 12 людьми, тела которых спрятали в автофургоны. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что погибшими оказались 10 мужчин и две женщины, личность которых пока не установили. Рядом с их телами нашли записку, оставленную членами преступной организации. Пока копы не называют ни мотив, ни подробности убийства, объясняя это тем, что ведется спецоперация. Отметим, что в этом штате в 2020 году члены преступных группировок жестоко расправились с 411 людьми.

Как ранее сообщали "Комментарии", в России в одной из школ произошел довольно странный случай: сразу 13 человек практически одновременно потеряли сознание. Инцидент произошел в городке Великие Луки Псковской области во время праздничной линейки по случаю переименования 7-й школы. В комитете образования этого региона сообщили, что плохо стало сразу нескольким ученикам разного возраста. В результате 13 человек упало в обморок и их увезла скорая. Сейчас дети находятся в сознании (трое — в тяжелом состоянии), их обследуют медики, а в школе проходит расследование случившегося.



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