kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10742.89

ETH/USD

352.34

LTC/USD

46.55

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Северная Америка Массовая расправа: в Мексике нашли фургоны, набитые трупами
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовая расправа: в Мексике нашли фургоны, набитые трупами

Рядом с телами мексиканцев нашли записку, оставленную членами преступной организации

сегодня, 11:26
Автор:

Елена Волкова

В центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси обнаружили жуткую находку. Одна из местных группировок осуществила расправу над 12 людьми, тела которых спрятали в автофургоны. Об этом сообщает Reuters.

Массовая расправа: в Мексике нашли фургоны, набитые трупами

Известно, что погибшими оказались 10 мужчин и две женщины, личность которых пока не установили. Рядом с их телами нашли записку, оставленную членами преступной организации. Пока копы не называют ни мотив, ни подробности убийства, объясняя это тем, что ведется спецоперация. Отметим, что в этом штате в 2020 году члены преступных группировок жестоко расправились  с 411 людьми.

Как ранее сообщали "Комментарии", в России в одной из школ произошел довольно странный случай: сразу 13 человек практически одновременно потеряли сознание. Инцидент произошел в городке Великие Луки Псковской области во время праздничной линейки по случаю переименования 7-й школы. В комитете образования этого региона сообщили, что плохо стало сразу нескольким ученикам разного возраста. В результате 13 человек упало в обморок и их увезла скорая. Сейчас дети находятся в сознании (трое — в тяжелом состоянии), их обследуют медики, а в школе проходит расследование случившегося.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости