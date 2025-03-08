Между Шольцом и Макроном возник спор: о чем не могут договориться лидеры ЕС

Между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро. Спор касался того, привлекать ли страны, которые не являются членами ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 млрд евро, которые будут одолжены странам для увеличения их военного производства.

Во время саммита ЕС в четверг, 6 марта, несколько лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров, которые не являются членами ЕС.

"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для ... стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", — сказал Шольц.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, который давно поддерживает увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что расходы должны идти на европейскую продукцию, а не на "готовое оборудование, которое снова окажется неевропейским".

Этот спор уже задержал на год согласование Европейской программы оборонной промышленности на 1,5 млрд евро, и в Брюсселе опасаются, что ситуация может повториться.

"Мы на том этапе, когда вопрос необходимо решить ради скорости, а не совершенства. Но если раньше было сложно продавить 1,5 млрд евро из-за возражений Франции, то как нам удастся согласовать 150 млрд?" — сказал изданию один из европейских дипломатов.

У Еврокомиссии есть 10 дней на разработку детального предложения, которое потребует одобрения стран-членов.

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