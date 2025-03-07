Трамп не уверен, что Европа пришла бы на помощь Штатам: Макрон отреагировал

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США всегда стояли друг за друга, и в то время, когда американцы нуждалась в поддержке, Европа была с ними. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFMTV".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Так французский лидер отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не уверен, что союзники пришли бы на помощь Штатам.
Издание напоминает, что Трамп во время общения со СМИ возле Белого дома в очередной раз повторил, что не хочет защищать европейских союзников в НАТО, "если они не будут платить".
Эммануэль Макрон на это ответил, что Франция является "лояльным и преданным союзником", с уважением и дружественно относится к Соединенным Штатам и рассчитывает на такое же отношение со стороны США.
Он также напомнил о роли маркиза Лафайета в американской независимости, отметив и роль США в освобождении Европы из-под нацистской оккупации.
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