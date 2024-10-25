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Между Венгрией и Хорватией произошел спор из-за Украины

Причиной дипломатического спора стали заявления хорватского министра Ивана Анушича

сегодня, 21:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Дипломатический конфликт между Венгрией и Хорватией разгорелся из-за вопроса поддержки Украины. Сегодня, 25 октября, Министерство иностранных дел Венгрии вызвало хорватского посла для обсуждения ситуации.

Между Венгрией и Хорватией произошел спор из-за Украины

Венгрия и Хорватия повздорили (фото из открытых источников)

По сообщению Telex, спор возник из-за заявлений министра обороны Хорватии Ивана Анушича на заседании комитета парламента. Анушич выразил недовольство позицией президента Хорватии Зорана Милановича, отказавшегося отправить хорватских военных в состав миссии НАТО для обучения и обеспечения безопасности Украины (NSATU). Министр предостерег, что, не участвуя в таких военных миссиях, Хорватия рискует уподобиться Сербии и Венгрии, которые, по его словам, открыто поддерживают Россию.

"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Хотим ли мы остаться частью западного мира, западных ценностей и демократии?" – отметил Анушич.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил недоумение и отметил стремление Венгрии к дружеским отношениям с соседями, включая Хорватию.

"Было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, выбрал новый вид спорта — оскорблять венгров... Я с уважением прошу хорватское правительство не вовлекать нас в свои внутренние споры с президентом", — сказал Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не является стороной конфликта между хорватским правительством и главой государства и попросил, чтобы в дальнейшем этот вопрос не использовался как повод для образа Венгрии.

Впоследствии венгерский МИД сообщил, что посла Хорватии Младена Андрлича принял заместитель государственного секретаря по региону.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС. Правительство Венгрии и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024 года.




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Источник: https://telex.hu/
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