Между Венгрией и Хорватией произошел спор из-за Украины

По сообщению Telex, спор возник из-за заявлений министра обороны Хорватии Ивана Анушича на заседании комитета парламента. Анушич выразил недовольство позицией президента Хорватии Зорана Милановича, отказавшегося отправить хорватских военных в состав миссии НАТО для обучения и обеспечения безопасности Украины (NSATU). Министр предостерег, что, не участвуя в таких военных миссиях, Хорватия рискует уподобиться Сербии и Венгрии, которые, по его словам, открыто поддерживают Россию.

"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Хотим ли мы остаться частью западного мира, западных ценностей и демократии?" – отметил Анушич.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил недоумение и отметил стремление Венгрии к дружеским отношениям с соседями, включая Хорватию.

"Было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, выбрал новый вид спорта — оскорблять венгров... Я с уважением прошу хорватское правительство не вовлекать нас в свои внутренние споры с президентом", — сказал Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не является стороной конфликта между хорватским правительством и главой государства и попросил, чтобы в дальнейшем этот вопрос не использовался как повод для образа Венгрии.

Впоследствии венгерский МИД сообщил, что посла Хорватии Младена Андрлича принял заместитель государственного секретаря по региону.