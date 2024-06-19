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Мир близится к катастрофе. В Европе ожидают усиление конфронтации с РФ

Война в Украине существенно повысила ставки

сегодня, 00:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Из-за войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Мир близится к катастрофе. В Европе ожидают усиление конфронтации с РФ

Противостояние Европы и РФ усиливается. Фото из открытых источников

"Я говорю не о третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации. Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше 3-4-х месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше. Мы видим темный конец всего, что произойдет в Украине, если великие государства ничего не сделают. Я абсолютно уверен, что через короткий промежуток времени нас ждет настоящая катастрофа", — сказал Александр Вучич.

Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, то "он потеряет все".

"Никто не может позволить себе поражение. Поэтому я публично заявил и не скрываю, что мы приближаемся к настоящей катастрофе", – заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.



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Источник: https://weltwoche.ch/
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