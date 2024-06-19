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Марьян Ощановский
Из-за войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Противостояние Европы и РФ усиливается. Фото из открытых источников
Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, то "он потеряет все".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.
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Ігор
18 июня 2024, 23:36
Корумпований Гугнявий Фюрер використовує тактику, яку для нього координують на Лубянці: давити на постановочні страждання (як це зазвичай роблять юдейці) і безальтернативність. Республіканцям і Трампу достатньо буде показати інші варіанти рішення і європейське суспільство вибухне проти своїх недолугих політиків, які опинились під впливом шахрайства Біснуватого.