Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Белград стал неожиданностью для мирового сообщества и спровоцировал волну возмущения в России и среди пророссийских кругов самой Сербии. Российская пропаганда мгновенно обвинила сербского лидера Александра Вучича в измене союзническим отношениям из-за подписания экономических соглашений с Киевом. В то же время, в украинском правительстве это событие расценили как успешный дипломатический шаг, ставший настоящей "пощечиной для россиян" и попыткой ослабить влияние Москвы на Балканах.
Владимир Зеленский и Александар Вучич. Фото из открытых источников
Сам Александр Вучич в интервью Матиасу Депфнеру для подкаста MD MEETS решительно отверг все обвинения в измене.
Он особо подчеркнул, что не счел нужным отчитываться перед Кремлем о встрече с Зеленским.
Сербский лидер также признал, что Киев продемонстрировал реальную силу в противостоянии, в то время как Россия стремительно теряет свои рычаги влияния в регионе. Несмотря на это, его видение дальнейшего развития событий остается крайне тревожным.
По мнению Вучича, лидеры обоих воюющих государств находятся под колоссальным давлением, однако ни одна из сторон сейчас не настроена на дипломатическое урегулирование.
Он предостерег международное сообщество от надежд на скорый крах Москвы, напомнив о его военном потенциале.
По словам президента Сербии, выходом из тупика должен стать именно компромисс, а не капитуляция одной из сторон. В то же время, он четко расставил акценты в вопросе того, кто является виновником этого конфликта, согласившись с утверждением, что именно Россия напала на Украину, и призвал ни в коем случае не путать агрессора с жертвой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска намерены нарастить свои способности к масштабному удару и осуществлять одновременный запуск до 200 баллистических ракет. Об этом в интервью изданию Associated Press предупредил командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр".