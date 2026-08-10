"Мир стоит на пороге глобальной войны": Вучич озвучил пессимистический прогноз после визита Зеленского

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Белград стал неожиданностью для мирового сообщества и спровоцировал волну возмущения в России и среди пророссийских кругов самой Сербии. Российская пропаганда мгновенно обвинила сербского лидера Александра Вучича в измене союзническим отношениям из-за подписания экономических соглашений с Киевом. В то же время, в украинском правительстве это событие расценили как успешный дипломатический шаг, ставший настоящей "пощечиной для россиян" и попыткой ослабить влияние Москвы на Балканах.

Владимир Зеленский и Александар Вучич. Фото из открытых источников

Сам Александр Вучич в интервью Матиасу Депфнеру для подкаста MD MEETS решительно отверг все обвинения в измене.

"Я здесь не для того, — подчеркнул глава Сербии, — чтобы угождать россиянам, украинцам или любому другому, кроме сербов".

Он особо подчеркнул, что не счел нужным отчитываться перед Кремлем о встрече с Зеленским.

"Поскольку Сербия не марионетка любой другой страны мира", — заявил Вучич, добавив, что Путина об этом визите он не информировал.

Сербский лидер также признал, что Киев продемонстрировал реальную силу в противостоянии, в то время как Россия стремительно теряет свои рычаги влияния в регионе. Несмотря на это, его видение дальнейшего развития событий остается крайне тревожным.

"Я считаю, что мы стоим на пороге войны, — поделился прогнозом президент Сербии. — И потому я надеялся, что к настоящему времени кто-то другой уже что-нибудь сделает для установления мира. Этого не произошло, и в ближайшее время тоже не произойдет, а это значит, что мы стоим на грани гораздо большей войны".

По мнению Вучича, лидеры обоих воюющих государств находятся под колоссальным давлением, однако ни одна из сторон сейчас не настроена на дипломатическое урегулирование.

"Я не вижу окончания войны в этом году. Я не вижу окончания войны до следующей весны, – констатировал политик. — Я скажу вам почему: потому что я считаю, что одна сторона должна быть сильнее и так или иначе победить, чтобы война закончилась. В противном случае, учитывая сегодняшнюю тупиковую ситуацию, я не вижу возможности для компромиссных решений. Если вы проанализируете сегодняшнюю ситуацию, я считаю, что никто не желает мира. Каждый хочет увидеть поражение другой стороны".

Он предостерег международное сообщество от надежд на скорый крах Москвы, напомнив о его военном потенциале.

"Я бы не стал ждать полного истощения русских войск. Я бы не стал ждать определенного момента, — заметил Вучич, — когда мы будем считать, что Россия из-за этой войны в Украине станет значительно слабее. Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не думаю, что это произойдет легко. Потому что, в конечном счете, Россия — ядерное государство, и на него нельзя просто так напасть кому-нибудь".

По словам президента Сербии, выходом из тупика должен стать именно компромисс, а не капитуляция одной из сторон. В то же время, он четко расставил акценты в вопросе того, кто является виновником этого конфликта, согласившись с утверждением, что именно Россия напала на Украину, и призвал ни в коем случае не путать агрессора с жертвой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска намерены нарастить свои способности к масштабному удару и осуществлять одновременный запуск до 200 баллистических ракет. Об этом в интервью изданию Associated Press предупредил командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр".