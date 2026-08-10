«Світ стоїть на порозі глобальної війни»: Вучич озвучив песимістичний прогноз після візиту Зеленського

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Недилько Ксения
Візит Президента України Володимира Зеленського до Белграда став несподіванкою для світової спільноти та спровокував хвилю обурення в Росії та серед проросійських кіл самої Сербії. Російська пропаганда миттєво звинуватила сербського лідера Александра Вучича у зраді союзницьких відносин через підписання економічних угод з Києвом. Водночас в українському уряді цю подію розцінили як успішний дипломатичний крок, що став справжнім "ляпасом для росіян" та спробою послабити вплив Москви на Балканах.
Володимир Зеленький і Александар Вучич. Фото з відкритих джерел
Сам Александар Вучич в інтерв'ю Матіасу Депфнеру для подкасту MD MEETS рішуче відкинув усі звинувачення у зраді.
Він окремо підкреслив, що не вважав за потрібне звітувати перед Кремлем про зустріч із Зеленським.
Сербський лідер також визнав, що Київ продемонстрував реальну силу у протистоянні, тоді як Росія стрімко втрачає свої важелі впливу в регіоні. Попри це, його бачення подальшого розвитку подій залишається вкрай тривожним.
На думку Вучича, лідери обох воюючих держав перебувають під колосальним тиском, проте жодна зі сторін зараз не налаштована на дипломатичне врегулювання.
Він застеріг міжнародну спільноту від сподівань на швидкий крах Москви, нагадавши про її військовий потенціал.
За словами президента Сербії, виходом із глухого кута має стати саме компроміс, а не капітуляція однієї зі сторін. Водночас він чітко розставив акценти в питанні того, хто є винуватцем цього конфлікту, погодившись із твердженням, що саме Росія напала на Україну, і закликав ні в якому разі не плутати агресора із жертвою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська мають намір наростити свої спроможності до масштабного удару та здійснювати одночасний запуск до 200 балістичних ракет. Про це в інтерв'ю виданню Associated Press попередив командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр".