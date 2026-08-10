«Світ стоїть на порозі глобальної війни»: Вучич озвучив песимістичний прогноз після візиту Зеленського

Візит Президента України Володимира Зеленського до Белграда став несподіванкою для світової спільноти та спровокував хвилю обурення в Росії та серед проросійських кіл самої Сербії. Російська пропаганда миттєво звинуватила сербського лідера Александра Вучича у зраді союзницьких відносин через підписання економічних угод з Києвом. Водночас в українському уряді цю подію розцінили як успішний дипломатичний крок, що став справжнім "ляпасом для росіян" та спробою послабити вплив Москви на Балканах.

Володимир Зеленький і Александар Вучич. Фото з відкритих джерел

Сам Александар Вучич в інтерв'ю Матіасу Депфнеру для подкасту MD MEETS рішуче відкинув усі звинувачення у зраді.

"Я тут не для того, — наголосив очільник Сербії, — щоб догоджати росіянам, українцям чи будь-кому іншому — окрім сербів".

Він окремо підкреслив, що не вважав за потрібне звітувати перед Кремлем про зустріч із Зеленським.

"Оскільки Сербія не маріонетка будь-якої іншої країни світу", — заявив Вучич, додавши, що Путіна про цей візит він не інформував.

Сербський лідер також визнав, що Київ продемонстрував реальну силу у протистоянні, тоді як Росія стрімко втрачає свої важелі впливу в регіоні. Попри це, його бачення подальшого розвитку подій залишається вкрай тривожним.

"Я вважаю, що ми стоїмо на порозі більш великої війни, — поділився прогнозом президент Сербії. — І тому я сподівався, що до теперішнього часу хтось інший уже щось зробить для встановлення миру. Цього не сталося, і найближчим часом теж не відбудеться, а це означає, що ми стоїмо на межі набагато, набагато більшої війни".

На думку Вучича, лідери обох воюючих держав перебувають під колосальним тиском, проте жодна зі сторін зараз не налаштована на дипломатичне врегулювання.

"Я не бачу закінчення війни цього року. Я не бачу закінчення війни до наступної весни, — констатував політик. — Я скажу вам чому: тому що я вважаю, що одна сторона має бути сильнішою і — так чи інакше — перемогти, щоб війна закінчилася. В іншому разі, враховуючи сьогоднішню тупикову ситуацію, я не бачу можливості для компромісних рішень. Якщо ви проаналізуєте сьогоднішню ситуацію, я вважаю, що ніхто не хоче миру. Кожен хоче побачити поразку іншої сторони".

Він застеріг міжнародну спільноту від сподівань на швидкий крах Москви, нагадавши про її військовий потенціал.

"Я б не став чекати повного виснаження російських військ. Я б не став чекати певного моменту, — зауважив Вучич, — коли ми вважатимемо, що Росія через цю війну в Україні стане значно слабшою. Я не знаю, як можна перемогти Росію, тому що не думаю, що це відбудеться легко. Тому що в кінцевому підсумку Росія — ядерна держава, і на неї не можна просто так напасти кому-небудь".

За словами президента Сербії, виходом із глухого кута має стати саме компроміс, а не капітуляція однієї зі сторін. Водночас він чітко розставив акценти в питанні того, хто є винуватцем цього конфлікту, погодившись із твердженням, що саме Росія напала на Україну, і закликав ні в якому разі не плутати агресора із жертвою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська мають намір наростити свої спроможності до масштабного удару та здійснювати одночасний запуск до 200 балістичних ракет. Про це в інтерв'ю виданню Associated Press попередив командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр".