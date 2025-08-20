logo

Мира в Украине не будет: зачем Европа поддерживает мирные переговоры Трампа, считая их провальными
Мира в Украине не будет: зачем Европа поддерживает мирные переговоры Трампа, считая их провальными

В Politico объяснили, почему Европа уверена в провале мирных переговоров Трампа, но все равно хочет их

20 августа 2025, 07:36 comments1171
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Большинство европейских лидеров довольно скептически к готовности российского диктатора Владимира Путина в один момент отдать приказ своей армии о прекращении огня в Украине. Европейцы считают, что несмотря на все попытки президента США запустить реальный мирный процесс по Украине Россия все еще не готова к настоящему миру. Поэтому инициативы Трампа обречены на провал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Саммит в Вашингтоне. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, единственной, почему в Европе все же подыгрывают американскому президенту в его попытка усадить Путина за стол переговоров, это желание "разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций против РФ и ее союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед поездкой в Вашингтон, что он уверен в том, что президент Путин не хочет мира. При этом он уточнил, что президент Трамп хочет мира, но Путин хочет капитуляции Украины.

В публикации говорится, дипломаты, участвовавшие в неформальных консультациях ЕС, разделяют скептицизм французского лидера. Один из них отметил, что, если европейцы окажутся в ситуации, когда Путин докажет, что не хочет прекращения войны, это заставит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций.

Несмотря на сомнения, западные партнеры соглашаются поддержать американскую инициативу, ведь, как пояснил другой дипломат: "Это будет четким испытанием российских намерений. А гарантии безопасности, которые разрабатываются, помогут Украине вести переговоры с позиции силы".

Европейские столицы уже готовятся к возможному провалу дипломатии. Новый пакет санкций может стать ключевым рычагом давления, если Москва снова попытается затянуть переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — встретятся ли Зеленский и Путин: что теперь говорит Трамп.




Источник: https://www.politico.eu/article/europe-donald-trump-peace-talks-war-in-ukraine-russia-vladimir-putin/
