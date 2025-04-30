Не стоит надеяться, что западные партнеры отправят в Украину миротворческий контингент, заявил заместитель командира Третьей штурмовой подполковник ВСУ Максим Жорин.

Миротворцев не отправят в Украину. Фото из открытых источников

"Нам следует вообще исключить из повестки дня серьезное обсуждение отправки военных других государств в Украину. Во-первых, их никто никуда не отправит, потому что просто не смогут собрать. На сегодняшний день у Европы нет реальных армий. Вот уже пишут, что даже 25 тысяч – недостижимая цифра. А 25 тысяч для масштабов нашей войны – это ни о чем. Во-вторых, задачи, которые будут по силам такому контингенту, не имеющему никакого боевого опыта, очень ограничены. То есть, роль сдерживания они не потянут", — подчеркнул Максим Жорин.

Между тем, заметил офицер ВСУ, Северная Корея отправила на Курщину 15 тысяч военных, получила большие потери, но сотрудничество с РФ будет только усиливать, потому что корпорация зла собирает силы и активно готовится, а уютный цивилизованный мир, кажется, планирует массовое самоубийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Эстонии начались национальные учения Kilp ("Щит") и Miljon Miksi ("Миллион почему") с отработки действий в кризисных ситуациях на границе с Россией. В частности, отрабатывается эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ. В мероприятиях задействованы Департамент полиции и пограничной охраны, Силы обороны и добровольческая военизированная организация Кайтселийт. В общей сложности — 1200 человек. За основу взят сценарий миграционного кризиса. Среди прочего, участники маневров будут тренироваться отражать попытки прорыва через границу.