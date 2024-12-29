Митинг в центре Тбилиси: полиция задерживает протестующих, есть пострадавшие

В центре Тбилиси вспыхнула напряженная стычка между митингующими и полицией. Несмотря на то, что протестующие выполнили требования правоохранителей и перешли на тротуар, несколько участников неожиданно задержали. Противостояние обостряется, а акция не теряет обороты. Об этом сообщает Interpressnews .

Митинг в центре Тбилиси. Фото: interpressnews

Правоохранители обратились к митингующим с требованием уволить проезжую часть и перейти на тротуары, чтобы не блокировать движение транспорта. Граждане выполнили это требование, однако, несмотря на это, несколько человек внезапно задержали.

Очевидцы утверждают, что задержания производились с применением силы. Задержанных протестующих содержат в автомобилях полиции, которые остаются на месте событий.

В результате противостояния один человек получил травмы. Пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь прямо на месте.

Несмотря на задержание, участники акции остаются на тротуарах. Они заявляют, что не прекратят протестовать, пока их требования не будут услышаны. Напряжение остается высоким, а ситуация на месте развивается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, но его назначение стало поводом для политических споров и протестов. Действующая президент Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и назвала процесс "пародией", заявив, что борьба за легитимность страны продолжается. “Комментарии собрали все , что известно о событиях в Грузии сегодня.

Кроме того, оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа . Она состоится 20 января 2025 года.