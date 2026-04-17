Молдова взялась за армию РФ в Приднестровье: принято ультимативное решение
НОВОСТИ

Молдова взялась за армию РФ в Приднестровье: принято ультимативное решение

Кишинев признал руководителей российского военного контингента персонами нон решетки и существенно ограничил им возможность свободно передвигаться за пределами региона

17 апреля 2026, 13:00
Клименко Елена

Молдова приняла решение признать нежелательными лиц из руководящего состава оперативной группы российских войск, расположенной на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщают местные СМИ.

Молдова взялась за армию РФ в Приднестровье: принято ультимативное решение

Фото: из открытых источников

Глава парламента Игорь Гросу пояснил, что речь идет о командовании ОГРО, которое находится в регионе без законных оснований. По его словам, причиной этого является незаконное присутствие российского военного контингента на территории страны.

Чиновник подчеркнул, что Молдова сознательно пошла на этот шаг, предоставив этим лицам статус персон нон решетки. Теперь они должны явиться на подконтрольную правительству территорию для урегулирования своего правового статуса. В случае невыполнения этого требования их передвижение будет существенно ограничено, в частности, они не смогут покидать пределы Приднестровья.  

Решение также предусматривает, что при попытке пересечения линии разграничения или выезда из страны через аэропорт Кишинева, такие лица могут быть задержаны с последующей депортацией. Это фактически сужает возможности их передвижения и усиливает контроль над их деятельностью.  

По информации медиа, в перечень попали командующий ОГРО Дмитрий Зеленков, его заместители, начальник штаба, а также другие должностные лица, причастные к функционированию военной группировки, включая лиц, подозреваемых в финансировании этой структуры.

В Миграционной службе сообщили, что с начала года десятки иностранцев получили статус нежелательных на разные сроки. Среди них представители незаконных военных формирований, деятельность которых противоречит законодательству страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская разведка фиксирует подготовку России к значительному усилению воздушных атак. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, враг может совершать масштабные удары по территории страны до семи раз в месяц. Такую информацию он озвучил в ходе публичной дискуссии ADF-Talks в рамках Анталийского дипломатического форума.



