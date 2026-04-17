Молдова взялася за армію РФ у Придністров’ї: ухвалено ультимативне рішення

Молдова ухвалила рішення визнати небажаними осіб із керівного складу оперативної групи російських військ, що розміщена на території невизнаного Придністров’я. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Голова парламенту Ігор Гросу пояснив, що йдеться про командування ОГРВ, яке перебуває в регіоні без законних підстав. За його словами, причиною такого кроку є незаконна присутність російського військового контингенту на території країни.

Посадовець наголосив, що Молдова свідомо пішла на цей крок, надавши цим особам статус персон нон ґрата. Відтепер вони мають з’явитися на підконтрольну уряду територію для врегулювання свого правового статусу. У разі невиконання цієї вимоги їх пересування буде суттєво обмежене, зокрема вони не зможуть залишати межі Придністров’я.

Рішення також передбачає, що при спробі перетину лінії розмежування або виїзду з країни через аеропорт Кишинева такі особи можуть бути затримані з подальшою депортацією. Це фактично звужує можливості їхнього пересування та посилює контроль над їх діяльністю.

За інформацією медіа, до переліку потрапили командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, його заступники, начальник штабу, а також інші посадовці, причетні до функціонування військового угруповання, включно з особами, яких підозрюють у фінансуванні цієї структури.

У Міграційній службі повідомили, що з початку року десятки іноземців отримали статус небажаних осіб на різні терміни. Серед них — представники незаконних військових формувань, діяльність яких суперечить законодавству країни.

