Молдова запускает дерусификацию: что это значит – почему это важно в свете войны РФ против Украины

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания. А по итогам первого в истории совместного заседания парламенты Румынии и Молдовы в субботу приняли совместную декларацию, в которой, в частности, осудили военную агрессию России против Украины и одобрили евроинтеграционное стремление Кишинева. О чем говорят подобные действия молдавских властей? Что это значит для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Майя Санду. Фото: aa.com.tr

Ограничение российских информационных влияний – это также одно из условий выживания проевропейского правительства и сохранение его у власти



Заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований Артем Филипенко подчеркивает, что это уже не первая попытка Молдовы ограничить трансляцию русской пропаганды в стране.

"Впервые такая попытка была предпринята в декабре 2017 года. Тогда инициатором выступила правящая Демократическая партия, лидером которой был олигарх Влад Плахотнюк. В то время эти действия были расценены как маневр Плахотнюка в его отношениях с Западом, – отмечает эксперт. – Кроме того, Плахотнюк как обладатель рейтингового телеканала таким способом наносил удар по конкурентам".

По словам Артема Филипенко, Молдова полностью находится в сфере информационного влияния России.

"Ведущие молдавские каналы, в том числе подконтрольные пророссийской Партии социалистов, являются ретрансляторами именно российских телеканалов. Вместе с тем, принятые недавно законодательные изменения значительно жестче, чем те, что в свое время предлагала Демократическая партия, – отмечает эксперт. – Кроме штрафов есть возможность остановить лицензию на вещание на 7 дней. Формально закон запрещает новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится и Россия".

Артем Филипенко акцентирует, что внесенные изменения – это не только вклад Молдовы в противодействие российской войне против Украины.

"Очевидно, что Россия ведет – и будет вести – информационную войну против проевропейского правительства Молдавии и президента Майи Санду. Поэтому ограничение российских информационных влияний, это также и одно из условий выживания проевропейского правительства и его сохранение у власти", – констатирует эксперт.

После нового статуса Молдова усилит декоммунизацию и дерусификацию, усиливая сотрудничество с Бухарестом

После того как Молдова получила сигнал, что статус кандидата в члены ЕС ей предоставят вместе с Украиной, в Кишиневе будут делать всё возможное, чтобы отвечать этому высокому доверию. Так считает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Еще пять лет назад Молдова и даже Грузия опережали Украину по уровню адаптированности к ЕС. Теперь Украина лидирует, а Грузия откатилась назад. В целом, уровень готовности Украины еще далек от желаемой цели, ведь Соглашение об Ассоциации выполнено где-то на 60%. Но война и яростное сопротивление украинцев подтолкнули ЕС к решению предоставить нам новый статус вместе с молдаванами. Последние должны благодарить наших защитников. Поэтому сейчас в Кишиневе будут ускоряться реформы – и не исключено, что нас снова обгонят", – отмечает эксперт.

Но подобная конкуренция, уверен он, лишь в пользу дела.

"После нового статуса Молдова усилит декоммунизацию и дерусификацию, усиливая сотрудничество с Бухарестом, который может быть адвокатом Молодовы в Европе. Совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии – тому пример", – подчеркивает Владимир Манько.

Для Украины эти процессы, по его словам, имеют положительное значение. Но есть и вызовы.

"Дело в том, что у Молдовы есть проблема с Приднестровьем. И решать ее придется, в том числе, с помощью Украины. А вот как именно решать – зависит от последствий завершения украино-российской войны", – резюмирует эксперт.

Последние шаги Республики Молдовы ярко и однозначно говорят о том, что она больше не боится России

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает так:

"Последние шаги Республики Молдовы ярко и однозначно говорят о том, что она больше не боится России, не является ее сателлитом, а вектором движения страны стал исключительно Запад. Молдова бросает все свои силы на то, чтобы окончательно порвать все связи с РФ, максимально дистанцируясь от нее".

Эксперт предполагает, что следующие шаги официального Кишинева:

- совместно с Румынией будет осуществлена модернизация и усиление как армии, так и сил безопасности Республики Молдовы, естественно по стандартам НАТО\ЕС;

- в судебном порядке будут активно преследоваться отдельные политики, силы и движения, пропагандирующие как "русский мир", так и даже дружбу с РФ;

- установление визового режима с РФ;

- национализация промышленных и других активов, связанных с ближайшим окружением Путина.

"На последнем этапе произойдет мягкий возврат непризнанного Приднестровья в состав Молдавской республики, вероятнее всего, на правах расширенной автономии", – считает Иван Ступак.

Он резюмирует:

"Своими крайне агрессивными действиями в Украине, Путин показал, что готов положить на алтарь своей безумной идеи о былом имперском величии сотни тысяч жизней граждан бывшего СССР. Украина, Казахстан и Молдова это уже поняли – и предпринимают шаги для того, чтобы максимально быстро выпрыгнуть из этого автобуса, который на огромной скорости несется в темную пропасть истории".

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