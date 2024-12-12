Может ли в Грузии вспыхнуть свой Майдан: кто присоединился к акциям протеста

В Тбилиси к акции протеста возле парламента присоединились госслужащие. Они выражают несогласие с решением правительства отложить евроинтеграцию и осуждают давление на работников государственного сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Акции протеста в Грузии. Фото из открытых источников

Отмечается, что в Грузии уже 14 день продолжаются массовые акции протеста. 11 декабря к акции присоединились сотрудники государственных учреждений. Они заявляют о нарушении Конституции и запугивании со стороны властей.

"Мы – люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста – донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", – заявил сотрудник мэрии Гига Сопромадзе.

Особое беспокойство у протестующих вызывает принятый парламентом 11 декабря законопроект о государственной службе. Этот документ, по мнению экспертов, значительно ограничивает права госслужащих и может быть использован для политических репрессий.

"Основная цель изменений – упростить процесс реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по какой-то причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы или по крайней мере столкнулся с чрезвычайными трудностями", – говорится в материале.

Ссылаясь на мнения экспертов СМИ отмечает, что этими изменениями правящая партия "Грузинская мечта", ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.

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