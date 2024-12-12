Может ли в Грузии вспыхнуть свой Майдан: кто присоединился к акциям протеста

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Кравцев Сергей
В Тбилиси к акции протеста возле парламента присоединились госслужащие. Они выражают несогласие с решением правительства отложить евроинтеграцию и осуждают давление на работников государственного сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Акции протеста в Грузии. Фото из открытых источников
Отмечается, что в Грузии уже 14 день продолжаются массовые акции протеста. 11 декабря к акции присоединились сотрудники государственных учреждений. Они заявляют о нарушении Конституции и запугивании со стороны властей.
Особое беспокойство у протестующих вызывает принятый парламентом 11 декабря законопроект о государственной службе. Этот документ, по мнению экспертов, значительно ограничивает права госслужащих и может быть использован для политических репрессий.
Ссылаясь на мнения экспертов СМИ отмечает, что этими изменениями правящая партия "Грузинская мечта", ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.
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