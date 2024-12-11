У Орбана обещают помочь пророссийским чиновникам Грузии: санкций ЕС боятся не стоит

Венгрия обещает блокировать возможные санкции Европейского Союза против грузинских топ-чиновников в связи с антизападным разворотом страны и подавлением проевропейских протестов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет 444.hu.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Петер Сийярто после встречи с новой главой МИД Грузии в Будапеште заявил, что европейские санкции против грузинских чиновников были бы "бессмысленными и несправедливыми" и что Венгрия при необходимости будет блокировать их.

Топ-дипломат добавил, что и в Венгрии, и в Грузии у власти "патриотическое правительство", против которого "либеральный мейнстрим ведет политические и идеологические атаки", и раскритиковал резолюцию Европарламента, где призвали к новым выборам, назвав ее "унижением грузинского народа".

Сийярто заявил, что грузинские избиратели "выбрали патриотическую, консервативную власть, выступающую за мир и семейные ценности", и что именно с этим связано давление Брюсселя и сомнения в демократичности выборов.

Министр также пообещал Грузии поддержку для "ускорения евроинтеграции".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение Киевом санкций против грузинских чиновников свидетельствует "о сложном положении украинской власти". Так он отреагировал на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским 5 декабря. Заявление грузинского премьера цитирует местное медиа Interpressnews.

Ираклий Кобахидзе в унисон с российской пропагандой повторил тезис о том, что украинская власть в своих решениях демонстрирует свою зависимость от Запада и якобы не отображает волю всего украинского народа.



