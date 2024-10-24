Может ли Запад остановить помощь Украине: прогноз аналитика

Даже если США или еще кто-то из партнеров остановит помощь, поддерживать Украину будут остальные европейские союзники, убежден политический эксперт Валерий Клочок.

Запад продолжает помогать Украине. Фото из открытых источников

По словам политолога, поворотный момент наступил в конце июня 2022 года, когда на Мадридском саммите НАТО тогдашний генсек Йенс Столтенберг заявил, что Запад снял все ограничения на поставку Украине летального оружия. Это была точка бифуркации, когда Запад осознал, что безопасность Украины находится в его руках, считает он.

"Еще один важный сигнал о поддержке Киева прозвучал в интервью президента Чехии Петра Павела. Чешский президент часто говорит, что не нравится украинцам, но при этом остается одним из самых активных партнеров Украины в Европе. Летом этого года Павел заявил, что выборы президента США – это серьезный вызов безопасности европейского континента. Он считает, что независимо от того, кто станет президентом США – Камала Гаррис или Дональд Трамп – в ЕС возникнет серьезный кризис безопасности, а потому Европа четко осознает уровень ответственности перед своими гражданами за то, чтобы Украина не упала", — заявил Валерий Клочок.

Политолог считает, что Запад помогал и продолжит помогать Киеву до тех пор, пока российская армия ведет войну на украинской территории.

"Однако это не снимает с Украины ответственность за разваленный ВПК и системную коррупцию. Европа осознает свои ошибки, а мы должны исправлять свои", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.