logo

BTC/USD

68154.57

ETH/USD

2533.52

LTC/USD

70.98

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Может ли Запад остановить помощь Украине: прогноз аналитика
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли Запад остановить помощь Украине: прогноз аналитика

Запад не перестанет помогать Украине до завершения войны

сегодня, 22:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Даже если США или еще кто-то из партнеров остановит помощь, поддерживать Украину будут остальные европейские союзники, убежден политический эксперт Валерий Клочок.

Может ли Запад остановить помощь Украине: прогноз аналитика

Запад продолжает помогать Украине. Фото из открытых источников

По словам политолога, поворотный момент наступил в конце июня 2022 года, когда на Мадридском саммите НАТО тогдашний генсек Йенс Столтенберг заявил, что Запад снял все ограничения на поставку Украине летального оружия. Это была точка бифуркации, когда Запад осознал, что безопасность Украины находится в его руках, считает он.

"Еще один важный сигнал о поддержке Киева прозвучал в интервью президента Чехии Петра Павела. Чешский президент часто говорит, что не нравится украинцам, но при этом остается одним из самых активных партнеров Украины в Европе. Летом этого года Павел заявил, что выборы президента США – это серьезный вызов безопасности европейского континента. Он считает, что независимо от того, кто станет президентом США – Камала Гаррис или Дональд Трамп – в ЕС возникнет серьезный кризис безопасности, а потому Европа четко осознает уровень ответственности перед своими гражданами за то, чтобы Украина не упала", — заявил Валерий Клочок.

Политолог считает, что Запад помогал и продолжит помогать Киеву до тех пор, пока российская армия ведет войну на украинской территории.

"Однако это не снимает с Украины ответственность за разваленный ВПК и системную коррупцию. Европа осознает свои ошибки, а мы должны исправлять свои", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pbv6uv5afck&t=146s
Теги:

Новости

Все новости