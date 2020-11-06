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Главная Новости Мир Европа МВД Австрии приказало закрыть мечети в стране после теракта
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МВД Австрии приказало закрыть мечети в стране после теракта

Подробности будут объявлены сегодня на пресс-конференции

сегодня, 15:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министерство внутренних дел и интеграции Австрии приказало закрыть "радикальные мечети" после смертоносного нападения исламиста в Вене в понедельник, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило австрийское информационное агентство APA в пятницу.

МВД Австрии приказало закрыть мечети в стране после теракта

Фото: Улица в Австрии. РБК

Подробности будут объявлены сегодня на пресс-конференции, как пишет агентство. 

Напомним, недавно в Вене группа вооруженных неизвестных лиц напала одновременно на синагогу, еврейский национальный центр и еврейское кафе. Жертвами стали 4 человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Всего были задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Представители ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Вене. Назвали его расплатой за то, что Австрия присоединилась к коалиции США и выступает против Исламского государства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что испуганным мирным жителям, которым приказали оставаться в Венской опере во время теракта, играл оркестр, чтобы успокоить их. Один из посетителей снял это на видео.




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Источник: https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/crime-pmn/austria-orders-closure-of-radical-mosques-news-agency-apa-says
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