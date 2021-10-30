Мы истощены и на грани: в Болгарии вспышка коронавируса

В больницах Болгарии отменили прием пациентов и проведение плановых операций. Правительство разворачивает дополнительные госпитальные базы для больных коронавирусом. В стране из-за вспышки заболеваемости самый высокий уровень смертности от COVID-19 среди 27 стран Европейского Союза. Данные за последние две недели. Об этом пишет The Associated Press.

Большинство госпитализированных не вакцинировались, фото из открытых источников

Общее количество умерших в Болгарии – 23 718 человек. 29 октября в болгарских больницах находилось 7553 человека, больных COVID-19, из них 656 человек — в реанимации. Известно, что более 90% госпитализированных не прошли вакцинацию.

Медицинская система не выдерживает такого количества больных. По словам Георгия Георгиева, заведующего реанимационным отделением больницы скорой помощи в столице, около 30% больных, лежащих в больницах, нуждаются в интубации и подключении к ИВЛ.

"Сейчас мы переживаем один из самых трудных периодов с начала пандемии. Ситуация имеет серьезные последствия для физического и эмоционального состояния медиков. Мы истощены и на грани", – подчеркнул медик.

Сейчас в реанимации оборудовали еще три палаты для лечения пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Дополнительно освобождены 10 комнат для пациентов с легкими симптомами.

Пока в стране ситуация по распространению вируса сложная. Болгария испытывает недостаток медицинского персонала, который умеет лечить таких пациентов и обучен для этого.

В больницах заменяют отделения на госпитальные базы для лечения больных, которых становится все больше с каждым днем.

Медики обвиняют в скептицизме граждан, не желающих вакцинироваться. На фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью работники ресторанной индустрии протестовали на улицах против решения правительства Болгарии по введению обязательного медицинского пропуска.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам министра здравоохранения Словении, страна может столкнуться с кошмарным сценарием развития эпидемии COVID-19, свирепствующей в Словении и других странах Центральной и Восточной Европы с низким уровнем вакцинации.

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