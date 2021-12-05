"Мы не хотим диктатуры": почему в Бельгии вспыхнули насильственные протесты

В воскресенье, 5 декабря, полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, бросавших в офицеров брусчаткой и фейерверками, поскольку демонстрация в Брюсселе против введенных правительством ограничений из-за вспышки COVID-19 переросла в насильственные действия. Об этом сообщает Reuters.

Протесты в Бельгии - Reuters

Несколько тысяч протестующих прошли мирным маршем по центру бельгийской столицы в район, где размещается штаб-квартира институтов Европейского Союза.

В квартале ЕС группа протестующих, скандирующих "liberte" (свобода), в черных капюшонах начала бросать камни в полицию, отреагировавшую слезоточивым газом и водометами.

Демонстранты протестовали против введенных в октябре правил, обязывающих людей показывать пропуски COVID-19 для доступа в бары и рестораны.

"Я не могу терпеть дискриминацию в какой-либо форме, и теперь есть дискриминационный пропуск по вакцине, дискриминационные санкции для невакцинированных, есть обязательная вакцинация. Это все дискриминация, поэтому мы должны с ней бороться. Мы не хотим диктатуры ", — сказал один из протестующих, преподаватель боевых искусств Ален Сиеноорт.

Акция протеста прошла после новых мер, объявленных в пятницу, 3 декабря, направленных на ограничение распространения вируса. Ограничения включают в себя обязательное ношение масок для большинства детей начальной школы и продолжение школьных каникул.

В конце ноября значительно большее количество демонстрантов вступило в жестокие стычки с полицией в Брюсселе. Это привело к десяткам арестов, ранениям среди сотрудников полиции и массовому повреждению имущества.

Как сообщали ранее "Комментарии", Бельгия усилила ограничения в результате увеличения количества заболеваемости на фоне очередной волны коронавируса.

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