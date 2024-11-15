Мы знаем, что Трамп будет требовать от Европы: в Чехии сделали настораживающее заявление

На сегодняшний день никто не может с точностью 100% сказать, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине. Впрочем, внезапно он это не сделает. Вместе с тем, очевидно, что новый глава Белого дома будет ставить Европу перед фактом – европейский страны должны будут сами позаботиться о своей безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Novinky.

Ян Липавский. Фото из открытых источников

"Мы знаем, что (Дональд Трамп – ред.) будет требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", — отметил топ-дипломат Чехии.

Тем не менее, Липавский положительно настроен в этом отношении, даже если заявления республиканцев и Трампа в отношении Украины являются расплывчатыми.

"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", — добавил министр иностранных дел.

Отдельно Липавский прокомментировал кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США. Он считает это назначение положительным для Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Джо Байдена пытается использовать все возможные рычаги для всяческой поддержки Украины, пока на это еще есть возможность. Вот только по ключевому, вопросу, решение которого уже довольно долго добивается Украина, нет никаких подвижек. Политика США по дальнобойным ударам вглубь России пока не изменилась. Администрация сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной оружия. Такое заявление на брифинге сделал представитель Государственного департамента США Ведант Пател.



