Действительно ли у Байдена дают добро на удары ВСУ по России: Госдеп снял интригу

Администрация Джо Байдена пытается использовать все возможные рычаги для всяческой поддержки Украины, пока на это еще есть возможность. Вот только по ключевому, вопросу, решение которого уже довольно долго добивается Украина, нет никаких подвижек. Политика США по дальнобойным ударам вглубь России пока не изменилась. Администрация сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге сделал представитель Государственного департамента США Ведант Пател.

США. Фото: из открытых источников

"У меня нет объявлений никаких изменений в политике", — заметил представитель Госдепа.

Он также проинформировал, что находящийся в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины.

По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большую обеспокоенность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

СМИ отмечает, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже дал понять, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Многие из европейских запросов носили неформальный характер.



